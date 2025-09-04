和老婆月收30萬想台北買房！ 外國網友看房後嘆：我期望太高？

一名外國網原本以為台北買房不難，實際看屋後卻讓他直呼「現實好殘酷」。示意圖。（法新社）

2025/09/04 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房價高漲讓許多想置產的人望之卻步，甚至連收入高於平均的人，都不易買到符合心中期望的物件。一名外國網友近日在Reddit分享，自己與台灣籍妻子月收入合計達30萬元，原本以為買房不難，實際看屋後卻直呼「現實好殘酷」，更質疑「是不是我期望太高？」貼文引發熱烈討論。

原PO昨日在Reddit貼文表示，他與太太都在台北工作，計畫長期定居，因此開始認真考慮買房。「從數字來看，我們知道自己算幸運，月收30萬應該能買個舒適的家。」然而實際看市場，卻讓他非常挫折。

他指出，目前看到的物件不是「40年以上的老房，昏暗又缺乏維護，還得花大錢翻修」，就是「空間小得驚人」，要不就是「新一點、坪數大一點的房子，但地點遠在新北，通勤時間長到崩潰」。甚至還提到，有些房子集中在萬華，「每次去看，裡面都是七、八十歲的老人，生活狀態讓人心酸」。

更讓原PO頭痛的是貸款問題。他詢問銀行後，被告知理論上可以申請房貸，但至少要等3個月，且因為他是外國人，即使老婆當保證人，成功率也不高，現在就連本國人貸款都很難。

他無奈感嘆，「誰能在台北買房？我們收入是不是太低了？理論上我們財務狀況很穩健，但實際上，離能買到真正喜歡的房子還很遠。我是不是期望太高？」

貼文下方，網友紛紛表示：「台北的房地產市場真是糟透了」、「誰可以買？父母給的錢足夠支付30%以上頭期款的人」、「我們在桃園買房，那裡是台北附近唯一一個房價接近可負擔的地區」，還有不少網友建議他，以他的薪水可以負擔非常不錯房屋的租金，認為他非必買房不可，可以過得更舒服。

