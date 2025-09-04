搭飛機喜歡「靠窗」？空姐曝罹「這種病」風險高連很多空服員都不知

有空服員建議靠窗乘客塗抹防曬乳。示意圖。（法新社）

2025/09/04 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多旅客搭飛機時很愛坐靠窗位，不僅能欣賞窗外雲海美景，還能避免來來往往的走道干擾。不過最近一名英國空服員在影音平台TikTok上提醒，飛行過程中坐在靠窗位置恐面臨紫外線過量曝曬的風險，等同在曬日光浴，長期下來恐提高罹患皮膚癌風險；此外，美國皮膚癌基金會也建議，坐窗邊的旅客應事先塗抹防曬乳，並拉下遮陽板減少傷害。

根據英國媒體《TYLA》報導，來自英國的空服員艾斯琳（Aislinn Swain），在TikTok影片中指出，搭飛機時應該要像在沙灘玩一樣地保護皮膚，因為即便是一段短程飛行，乘客所接觸到的紫外線量也可能相當於在日光浴床上曝曬20分鐘的程度。

「你知道嗎？只要在飛機上靠窗坐60分鐘，受到的紫外線照射就等於在日光浴床上待20分鐘。」她表示，過去也沒想到在飛機上竟然需要擦防曬乳，她在影片中驚呼：「身為空服員，我真的沒想到這麼晚才知道這件事！」她建議乘客，除了在飛行時要擦防曬乳外，也應該將窗簾拉下才能減少紫外線暴露。

影片中，艾斯琳指出，「機組人員和機師得到皮膚癌的機率是一般人的兩倍」，根據報導，2015年一項研究，機師與機艙組員罹患黑色素瘤的機率幾乎是一般人的兩倍。但研究也指出，尚無法明確釐清是否與長時間飛行有關，或是與在外地日曬時間較長有關；另外，根據《美國皮膚癌基金會》資料，飛機窗戶雖可阻擋UVB紫外線，但對於會穿透玻璃、導致皮膚老化與癌變的UVA紫外線，則無法有效隔絕。

不少網友在艾斯琳影片底下留言表示震驚：「我也是空服員，現在開始會擦防曬了」、「從來沒想過飛機上也會曬傷」、「這應該列入飛行安全小常識」。除了空服員，有自稱前放射線技術員的網友留言表示，搭長途飛機所接觸到的輻射量其實不容小覷。他指出，從紐約飛到洛杉磯所接觸的輻射量約為0.04毫西弗，而做一次胸部X光約為0.1毫西弗。

報導指出，美國皮膚癌基金會建議，無論飛行時間長短，坐窗邊的旅客應事先塗抹SPF（防曬係數）30以上的防曬乳，並盡量拉下遮陽板，避免長時間曝曬。若是長程飛行，也應定時補擦，或選擇穿著長袖衣物防曬，避免紫外線直射。

