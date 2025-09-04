10月有3連假！1縣市學生還能多放一個禮拜 爽爽連休9天！

雲林學生今年10月除了有3個連假，還因全國學生運動會多放5天。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕受到立法院通過最新版的「紀念日及節日實施條例」影響，今年10月有3大連假（中秋、國慶、光復節），其中雲林縣的學生更爽，因為2025全國運動會將於10月18日至23日在雲林登場，縣內學校將停課5天，不過這也讓家長相當頭大。

有一位媽媽昨天（3日）在Threads上發文哀號，今年10月除了有中秋3天連假（10/4-10/6）、國慶3天連假（10/10-10/12）、光復節3天連假（10/24-10/26），雲林還多一個10月18日至10月24日的7天連假，接上光復節整整放了9天，算下來整個10月學生只要上課16天，「要不要乾脆十月都休息？地方媽媽覺得壓力山大！」

原來，2025全國學生運動會將於下個月18日至23日登場，雲林縣政府教育處發布公告表示，將於10月20日（週一）至10月24日（週五）停課5天，加上18日、19日為週六和週日，緊接著又是光復節連假，雲林學生將能連放9天。

網友紛紛表示，「別忘了9月底還有教師節，媽媽根本崩潰」、「頭痛的雲林媽媽+1」、「看到那麼多連假資訊，只想到，天啊，又要塞車了」、「地方媽媽覺得不開心」、「不過雲林暑假也提早一個禮拜開學了啊」、「雲林也提早一個禮拜開學，那是補回去給他們，不能算吧」。

