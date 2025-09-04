為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10月有3連假！1縣市學生還能多放一個禮拜 爽爽連休9天！

    雲林學生今年10月除了有3個連假，還因全國學生運動會多放5天。示意圖。（資料照）

    雲林學生今年10月除了有3個連假，還因全國學生運動會多放5天。示意圖。（資料照）

    2025/09/04 17:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到立法院通過最新版的「紀念日及節日實施條例」影響，今年10月有3大連假（中秋、國慶、光復節），其中雲林縣的學生更爽，因為2025全國運動會將於10月18日至23日在雲林登場，縣內學校將停課5天，不過這也讓家長相當頭大。

    有一位媽媽昨天（3日）在Threads上發文哀號，今年10月除了有中秋3天連假（10/4-10/6）、國慶3天連假（10/10-10/12）、光復節3天連假（10/24-10/26），雲林還多一個10月18日至10月24日的7天連假，接上光復節整整放了9天，算下來整個10月學生只要上課16天，「要不要乾脆十月都休息？地方媽媽覺得壓力山大！」

    原來，2025全國學生運動會將於下個月18日至23日登場，雲林縣政府教育處發布公告表示，將於10月20日（週一）至10月24日（週五）停課5天，加上18日、19日為週六和週日，緊接著又是光復節連假，雲林學生將能連放9天。

    網友紛紛表示，「別忘了9月底還有教師節，媽媽根本崩潰」、「頭痛的雲林媽媽+1」、「看到那麼多連假資訊，只想到，天啊，又要塞車了」、「地方媽媽覺得不開心」、「不過雲林暑假也提早一個禮拜開學了啊」、「雲林也提早一個禮拜開學，那是補回去給他們，不能算吧」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播