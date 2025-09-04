為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    烏日高鐵特區人口多交通壅塞 高鐵陸橋2026年初試辦機車通行

    高鐵陸橋（左）設於烏日高鐵特區內，10多年來禁止機車上橋。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/04 16:54

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日高鐵特區位處交通核心，人口數突破8萬1000人並持續增加，建商推案戶數近8000戶，而高鐵陸橋位於高鐵路一段，10多年來禁止機車上橋，民進黨台中市議員曾威、國民黨議員吳瓊華疾呼，應開放機車通行，減少通勤時段塞車現況。

    台中市交通局今天下午派交通工程科長周志遠到場，經規劃標線、拆除禁行並新設速限50公里標誌等工程，最快明年初試辦高鐵陸橋機車通行，改善三和里三榮路與學田路等路段塞車現況。

    曾威強調，高鐵陸橋因市府工程單位認定「路寬不足」，無法規劃機車通行專道，10多年來，高鐵特區房子越蓋越多，學田路社區塞車情形越來越嚴重，需增設機車專道以改善學田路平交道壅塞。

    高鐵陸橋始於高鐵路一段，跨越中山路及學田路通往高鐵台中站旁，有2處出口，其一是下學田路左轉前往台中市南屯區，另一處出口直接進入高鐵站區旁，對此，曾威說，汽機車分流區隔規劃相當重要，若順利通車，需確保騎士騎乘安全。

    吳瓊華指出，10多年前因車流交織下交流道，車行危險並未開放機車通行，市府配套交通號誌並更換標線，建設局也加蓋護欄及夜間照明燈光，另橋下多社區還有學校預定地，也會規劃增設隔音板阻隔噪音。

