中元普度食安稽查 罐頭、油品製造業共遭裁罰75萬元

2025/09/04 16:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕中元普度將至，家家戶戶準備罐頭、水果與油品拜拜應景，食藥署今（4日）公布「酸化食品（原稱酸化罐頭食品）」與「食用油脂製造業」稽查結果，發現部分業者製程與標示仍有缺失，總計裁罰75萬元。

酸化食品指的是經過添加酸化劑，如檸檬酸、醋酸或本身含酸性食材如番茄罐頭、水果罐頭、醃漬酸黃瓜等。食藥署聯合地方政府，截至8月8日查核32家酸化食品製造業者，抽查52件產品標示、54件產品或原料。

結果發現3家GHP（食品良好衛生規範）複查不合格、1家HACCP（食品安全管制系統）複查不合格、4件產品標示不符規定、2家專責人員不到位，以及1件食品添加物超標，合計裁罰56萬元。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，新北市鼎珍食品工業樹林廠的即食粉圓被檢出營養添加劑「菸鹼醯胺」超標，裁罰3萬元；此外，該工廠天花板有縫隙、病媒防治不到位，檢驗紀錄也未依規定簽署，導致GHP與HACCP複查均不合格，分別被罰6萬元與12萬元，累計21萬元。違規產品已全面下架回收並由衛生局監督銷毀。

另外，台中市得力興生技藥業股份有限公司「膠原蛋白胜肽飲」則因殺菌條件未控制在設定界限內，且身為二級評管對象卻限期不改，被加重裁罰12萬元。另，台南市三皇生物科技（生活泡沫系列產品）專責人員僅到班4小時，作業期間未全程在場，也被開罰5萬元。

除了酸化食品，食藥署也公布「食用油脂製造業稽查專案」。今年查核71家業者，抽查123件標示及檢驗123件產品或原料，其中6件標示不合格，裁罰19萬元，其餘皆符合規定。食藥署提醒，酸化食品與油脂製品是民眾餐桌常見食品，將持續不定期稽查，呼籲業者落實衛生管理與正確標示，避免因違規遭重罰。

