為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    阿里山「大阿金」趁主人不在滾草皮 遭制止「滿臉憂鬱」笑翻網

    黃金獵犬趁主人不注意偷偷地在草地上開心打滾，結果被制止後滿臉憂鬱，前後反差相當可愛。（網友@yuntinng_授權使用）

    黃金獵犬趁主人不注意偷偷地在草地上開心打滾，結果被制止後滿臉憂鬱，前後反差相當可愛。（網友@yuntinng_授權使用）

    2025/09/04 17:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享前往阿里山觀光遊覽時，發現一隻體型龐大的黃金獵犬，趁主人不注意偷偷地在草地上開心打滾，結果被制止後滿臉憂鬱，前後反差相當可愛。她將影片分享後引發熱烈討論。

    原PO今日在Threads上發文分享影片，表示在阿里山看到「可愛大狗勾」，趁主人不在跑去玩草，「結果馬上被發現直接被禁止，然後就變憂鬱狗勾了」。

    從第一段影片中可見，主角黃金獵犬本來開心的在屋簷下一片小小草地上，盡情伸展身體、快樂打滾。接著從第二、三段影片中，可發現黃金獵犬已經委屈地躺在一旁彈簧床上，滿臉委屈，身體上還可見剛剛打滾留下的泥土、樹葉。

    據了解，這隻黃金獵犬在阿里山相當知名，可謂當地「狗明星」，不少網友都在貼文下方貼出影片表示曾看過這隻可愛狗狗。另外，其他網友也紛紛留言表示：「黃金委屈的樣子真的有夠可愛」、「吸了阿里山的精華才會長那麼壯那麼大隻」、「超級可愛」、「耳朵上還黏著很多草」、「超級委屈巴巴的臉 有夠可愛XD」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播