阿里山「大阿金」趁主人不在滾草皮 遭制止「滿臉憂鬱」笑翻網

黃金獵犬趁主人不注意偷偷地在草地上開心打滾，結果被制止後滿臉憂鬱，前後反差相當可愛。（網友@yuntinng_授權使用）

2025/09/04 17:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享前往阿里山觀光遊覽時，發現一隻體型龐大的黃金獵犬，趁主人不注意偷偷地在草地上開心打滾，結果被制止後滿臉憂鬱，前後反差相當可愛。她將影片分享後引發熱烈討論。

原PO今日在Threads上發文分享影片，表示在阿里山看到「可愛大狗勾」，趁主人不在跑去玩草，「結果馬上被發現直接被禁止，然後就變憂鬱狗勾了」。

從第一段影片中可見，主角黃金獵犬本來開心的在屋簷下一片小小草地上，盡情伸展身體、快樂打滾。接著從第二、三段影片中，可發現黃金獵犬已經委屈地躺在一旁彈簧床上，滿臉委屈，身體上還可見剛剛打滾留下的泥土、樹葉。

據了解，這隻黃金獵犬在阿里山相當知名，可謂當地「狗明星」，不少網友都在貼文下方貼出影片表示曾看過這隻可愛狗狗。另外，其他網友也紛紛留言表示：「黃金委屈的樣子真的有夠可愛」、「吸了阿里山的精華才會長那麼壯那麼大隻」、「超級可愛」、「耳朵上還黏著很多草」、「超級委屈巴巴的臉 有夠可愛XD」。

