    小心當盤子！夜市最坑攤位 一票網友點名「它」：超容易被宰

    許多網友認為，夜市裡最容易被宰的是常見的「水果攤」，示意圖。（資料照）

    許多網友認為，夜市裡最容易被宰的是常見的「水果攤」，示意圖。（資料照）

    2025/09/04 21:12

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕夜市裡什麼攤位最容易被宰？網友發文指出，雖然台灣夜市熱度不如以往，但對許多外國觀光客來說，仍是行程中不可或缺的一站。不過，也因多數觀光客只來一次，不少不肖攤商趁機宰客。貼文引起網友熱議。

    網友在PTT發文問卦說，雖然台灣夜市熱度不如以往，但對不少外國觀光客，尤其是日韓遊客而言，依然具有強大吸引力。然而，由於多數觀光客僅造訪一次，回頭機會有限，不肖攤商便趁機將其視為「肥羊」狠宰，相關亂象時常登上新聞版面。他不禁好奇「夜市買什麼最容易被宰」？

    貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身「夜市被坑」經驗，「只要有牛肚每包必破800元」、「骰子牛」、「烤玉米都不標價 一根都快200元」、「秤重賣的都是」、「夾娃娃機、射氣球」、「煙燻無骨雞爪5台斤600元每百公克20元，結果夜市裝小菜一小盒就要1百多」、「竟然沒有關東煮」。

    其中，被最多網友點名的是夜市常見的「水果攤」，「我聽過水果1包1200的，應該是水果」、「八卦版民調水果果然拿第一 大家都被坑過」、「當然是水果盤啊」、「水果一包50的跟500的長一樣，老闆只會跟你說他的是高級進口貨，而且已經切了」。

