台南將軍吼9/6、9/7將軍漁港登場 交管看過來

「將軍吼」9月6日、7日將在將軍漁港登場。（圖由南市觀旅局提供）

2025/09/04 16:34

〔記者楊金城／台南報導〕第14年舉辦的2025台南夏日音樂節「將軍吼」，9月6日、7日將在將軍漁港登場，連續2天音樂會並搭配煙火秀，活動2天皆從上午11點開始交管，遊客要注意將軍漁港周邊道路交通疏導管制措施。

學甲警分局今天（4日）公布交通疏導、停車管制措施，包括9月6日上午11點至下午10點、7日上午11點至晚上9點，將軍區將軍漁港周邊道路及煙火施放區實施管制。

自南25線鹽興橋進入將軍漁港設置有汽車停車區5處、機車停車區3處，可容納汽車4550輛、機車2900輛，會場設有青鯤鯓線接駁車，接駁停車民眾至將軍吼會場入口處。

鹽興橋以東至台61線將軍交流道嚴禁路邊停車；煙火施放時，台61線上嚴禁逗留觀看，學甲警分局將加強勸導驅離。

將軍吼散場時，南25線、台61線將軍交流道、台17線為重點路段，學甲警分局將加強交通疏導並啟動燈控管制，請用路人配合。也將以警廣及臉書粉絲專頁即時通知周邊停車狀況。

為維護會場的安全，警方加強現場巡檢，設立機動派出所，並出動緝毒犬2隻、成立2組機動應變處理組，以步巡及機巡方式加強會場及各停車區內緝毒、肅竊工作及處理各項突發事故。

「將軍吼」9月6日、7日將在將軍漁港登場，2天活動都有煙火秀。（圖由南市觀旅局提供）

「將軍吼」9月6日、7日將在將軍漁港登場，交管、停車示意圖。（圖由南市觀旅局提供）

