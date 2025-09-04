為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北萬里高山地瓜價格俏 紅肉5斤350元、黃肉5斤450元

    新北市萬里區長黃雱勉與女模同框，行銷高山地瓜好滋味。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區長黃雱勉與女模同框，行銷高山地瓜好滋味。（記者俞肇福攝）

    2025/09/04 16:26

    〔記者俞肇福／新北報導〕每年產季8到9月的新北市萬里區雙興高山地瓜，今年因受到閏六月影響，雙興地區高山地瓜的地瓜從8月下旬才陸續上市；由於供需關係影響，價格較往年高，金山農會賣出價格為台農66號地瓜（紅肉）5台斤350元，台農57號地瓜（黃色）5台斤450元（拍賣價以現場為主），由於地瓜的好價格，讓瓜農笑得合不攏嘴。

    萬里區因為有得天獨厚的地形優勢，三面環山，海拔高350公尺至450公尺，水氣充足，並且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥的地理條件，才能生產出品質優良的台農57號黃金地瓜和台農66號紅心地瓜。

    萬里區公所榮獲「台灣米其林指南2025」必比登評選推介肯定，位在萬里區大坪路的在地店家「三姐妹農家樂」昨舉辦萬里雙興地瓜推廣活動記者會，由區長黃雱勉萬里與金山地區地瓜特色店家現場展示所屬產品，從家常菜、烘焙甜點及熱賣小吃等料理；活動亮點為「當家做煮」，由三姊妹農家樂主廚二姊簡淑貞與黃雱勉一同製作「小米地瓜粥」及「地瓜鹹酸甜」，以萬里高山地瓜入菜，結合傳統與現代的美味。黃雱勉提醒饕客，地瓜數量有限，愛吃地瓜的民眾動作要快。

    新北市萬里區長黃雱勉與女模同框，行銷高山地瓜好滋味。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區長黃雱勉與女模同框，行銷高山地瓜好滋味。（記者俞肇福攝）

    高山地瓜化身零嘴與地區美食好滋味。（記者俞肇福攝）

    高山地瓜化身零嘴與地區美食好滋味。（記者俞肇福攝）

