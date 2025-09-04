低於正常值！西北太平洋至今沒強颱 專家提醒：注意秋颱

琵琶颱風北上後，南海東部到菲律賓附近有一大片低壓區，可能會有新熱帶低壓甚至是颱風生成。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/09/04 16:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕琵琶颱風生成後，今明（4、5日）影響日本，遊日民眾要注意，有氣象專家指出，今年至今西北太平洋一共出現15個颱風，雖然數量略多於氣候平均值，但大多都是弱颱，甚至今年還沒有強颱出現過，換算成颱風能量的話，還不到氣候平均正常值的一半，要觀察進入秋天之後颱風發展會不會比較強。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，琵琶颱風北上後，南海東部到菲律賓附近有一大片低壓區，目前的預報資料大多認為在明後天（5、6日）在南海東部逐漸會有比較明確的低壓環流中心建立起來，下週日到下週一（7、8日）逐漸趨向廣東沿岸，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，若下週要前往廣東、港澳的民眾，要多加注意天氣動態。

請繼續往下閱讀...

未來熱帶系統發展起來後，它外圍環流的水氣在週日到下週二（9日）這段期間將影響台灣的天氣，迎風面的花東、恆春半島甚至高屏地區有短暫陣雨或雷雨機會，午後受到熱力作用，各地有雷雨，甚至局部大雷雨發生的可能性，整體天氣會比較不穩定一些。

下週三（10日）之後太平洋高壓增強西伸，大氣將有機會逐漸趨於穩定，慢慢恢復到夏季型的午後局部雷雨天氣。

吳聖宇指出，今年至今西北太平洋一共出現15個颱風，含週末可能在南海出現的下一個系統可能就是16個，颱風數量算是略多於氣候平均值，不過颱風的強度大多數都偏弱，尚未有強烈颱風，中度颱風僅有5個，其中丹娜絲、楊柳這2個侵台颱風，是今年中颱裡比較強的2個。

吳聖宇認為，今年至今生成的颱風換算成颱風能量的話，全部累加起來還不到氣候平均正常值的一半，進入秋天之後颱風發展會不會比較強？ 還有待持續觀察。

