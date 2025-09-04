為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    土城大墓公中元祭典湧信眾 感念大墓公祖護佑新北市

    土城區義塚大墓公這週舉行中元祭典，眾多信眾共襄盛舉。（記者黃政嘉攝）

    土城區義塚大墓公這週舉行中元祭典，眾多信眾共襄盛舉。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/04 16:20

    〔記者黃政嘉／新北報導〕這週六就是中元節，土城區義塚大墓公這週二起舉行4天的中元祭典活動，吸引近千位信眾參與，今進行普度、跳鍾馗，明天送神，透過祭典，感念大墓公祖對於新北市的護佑，義塚大墓公董事長林長寅表示，因為有眾多信眾的共襄盛舉，讓整個活動更為熱鬧，期盼信眾平安健康。

    大墓公中元祭典自清朝以來，即由舊擺接堡十三庄內分三區輪值主辦，至今已成為土城、板橋、中和地區的重要信仰活動，包括遶境、放水燈等科儀祭典採分區輪普，已傳承百年，今年由土城區輪值，該活動於2012年登錄為新北市「民俗及有關文物」類文化資產。

    新北市副市長劉和然今到廟裡參香祈福，感謝廟方長期關懷地方弱勢之外，也期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。他感謝廟方熱心公益，林長寅將眾人的愛心化作福報守護地方，分送白米、物資給弱勢團體，以及捐贈住宅用火災警報器給土城消防隊，備受地方肯定與讚揚。

    總幹事鄭富榮表示，大墓公至今已有200多年的歷史，主祀傳承百年的忠烈義魂，位處黑狗寶穴，百年來香火鼎盛、神威顯赫，每年的中元普度、清明及義塚公忌辰，皆為地方重大祭祀盛事，今年更邀請明華園歌仔戲團演出，為傳統宗教及藝術視覺帶來更多不同體驗。

    土城區長周晉平表示，大墓公中元祭典明年由板橋區輪值，這3年舉行祭典都遇到下雨，象徵財源滾滾，保庇各位信眾平安、健康、發大財。

    新北市土城區義塚大墓公舉行中元祭典活動，副市長劉和然今到廟裡參香祈福。（記者黃政嘉攝）

    新北市土城區義塚大墓公舉行中元祭典活動，副市長劉和然今到廟裡參香祈福。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播