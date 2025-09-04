土城大墓公中元祭典湧信眾 感念大墓公祖護佑新北市

土城區義塚大墓公這週舉行中元祭典，眾多信眾共襄盛舉。（記者黃政嘉攝）

2025/09/04 16:20

〔記者黃政嘉／新北報導〕這週六就是中元節，土城區義塚大墓公這週二起舉行4天的中元祭典活動，吸引近千位信眾參與，今進行普度、跳鍾馗，明天送神，透過祭典，感念大墓公祖對於新北市的護佑，義塚大墓公董事長林長寅表示，因為有眾多信眾的共襄盛舉，讓整個活動更為熱鬧，期盼信眾平安健康。

大墓公中元祭典自清朝以來，即由舊擺接堡十三庄內分三區輪值主辦，至今已成為土城、板橋、中和地區的重要信仰活動，包括遶境、放水燈等科儀祭典採分區輪普，已傳承百年，今年由土城區輪值，該活動於2012年登錄為新北市「民俗及有關文物」類文化資產。

新北市副市長劉和然今到廟裡參香祈福，感謝廟方長期關懷地方弱勢之外，也期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。他感謝廟方熱心公益，林長寅將眾人的愛心化作福報守護地方，分送白米、物資給弱勢團體，以及捐贈住宅用火災警報器給土城消防隊，備受地方肯定與讚揚。

總幹事鄭富榮表示，大墓公至今已有200多年的歷史，主祀傳承百年的忠烈義魂，位處黑狗寶穴，百年來香火鼎盛、神威顯赫，每年的中元普度、清明及義塚公忌辰，皆為地方重大祭祀盛事，今年更邀請明華園歌仔戲團演出，為傳統宗教及藝術視覺帶來更多不同體驗。

土城區長周晉平表示，大墓公中元祭典明年由板橋區輪值，這3年舉行祭典都遇到下雨，象徵財源滾滾，保庇各位信眾平安、健康、發大財。

新北市土城區義塚大墓公舉行中元祭典活動，副市長劉和然今到廟裡參香祈福。（記者黃政嘉攝）

