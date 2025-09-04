「國民女婿」羅一鈞接疾管署長 陳亮妤掌健保署

衛福部人事案今（4）日正式拍板，疾管署則由副署長羅一鈞接棒。（資料照，記者邱芷柔攝）

2025/09/04 15:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕新任衛福部長石崇良原本是健保署署長，常務次長則由疾管署長莊人祥接任，留下健保署與疾管署兩個署長職缺，今（4日）正式拍板，健保署由副署長陳亮妤升任，疾管署則由副署長羅一鈞接棒，完成衛福部人事布局。

石崇良上任後，立即著手調整部內人事並加緊召開會議，希望盡快熟悉業務、全面掌握狀況。莊人祥今證實，在今天的部務會議上，石部長已正式宣布新任署長人選，並規劃於下週舉行健保署與疾管署署長交接儀式。

疾管署長由外界呼聲最高的羅一鈞接任。羅畢業於台大醫學系，2008年進入疾管局（現為疾管署）服務，2016年升任副署長。新冠疫情期間，他多次站上第一線說明疫情與防疫政策，以沉穩應對和親切形象獲得民眾信任，被封為「國民女婿」。

首位防疫醫師出身的羅一鈞，正式接掌疾管署，今天回應媒體時表示，感謝行政院與石部長的肯定，強調「疾管署的首要任務是對下一次的大疫做好準備」，其中人才的培養與儲備是重中之重。

他回顧，SARS後的改革與資源投入，包括傳染病防治醫療網、防疫醫師制度等，讓防疫體質大幅提升，也培育了大批人才，才讓台灣得以順利應對新冠疫情，而他本身也是受惠於新誕生的防疫醫師制度，才能在17年前（2008年7月）由一位台大感染科小醫師通過面試進入政府擔任第四屆防疫醫師並獲選送美國受訓、赴非洲疫調、親歷國內大小防疫戰役，經過17年後成為第一位自防疫醫師起步的疾管署署長。

羅進一步指出，疾管署已在歷任部長及行政院支持下，推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」、「國家防疫一體聯合行動方案」、「特殊病原科技照護示範中心」等計畫，並完成傳染病防治醫療網作業辦法修訂，國家防疫中心也已動土興建。未來將延續「人才為防疫根本」的信念，投入更多資源在防疫、感控及愛滋結核防治人才培育，並加強跨領域合作，讓社會各界意見能夠充分交流，以重建民眾對防疫團隊的信心。

接任健保署署長的陳亮妤，是兼具臨床、公衛與行政資歷的精神醫學與成癮防治專家，畢業於成功大學醫學系，並取得美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，返台後，長期投入藥癮、酒癮治療及公共政策研究，專長涵蓋憂鬱症、思覺失調症與女性精神醫學。

陳亮妤曾任北市聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師、昆明防治中心主任，也在台大公衛學院及醫學院任教。2023年起出任衛福部心理健康司司長，去年9月轉任健保署副署長，這次再火速升任署長。值得一提的是，她的家庭背景也受到關注，父親為前副總統賴清德競選總部主委陳永昌，母親則是彰化縣「信賴台灣姊妹會」會長黃淑娟。

健保署長由副署長陳亮妤升任。（資料照，記者方賓照攝）

