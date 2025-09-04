護魚專機首航！人力運送6小時 國寶魚搭直升機15分鐘抵雪山放流

雪霸國家公園管理處今（4）日與勁捷航空有限公司攜手合作，首度啟動「護魚專機」任務，以直升機運送放流魚苗。（雪霸國家公園管理處提供）

2025/09/04 15:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕護魚專機全台首航！雪霸國家公園管理處今（4）日與勁捷航空有限公司攜手，首度啟動「護魚專機」任務，以直升機將珍稀「國寶魚」櫻花鉤吻鮭從位於台中武陵的復育基地，運送至雪山主峰西南斜面的司界蘭溪上游，進行放流作業，開創台灣保育工作新頁。

雪管處表示，此次放流木箱裡總共有8個運魚袋，每袋有240尾、9個月齡16公分的鮭魚。為確保作業成功，雪管處歷經1年的實地調查與2次空中勘查，確認溪流棲息地及航行路線均安全無虞。

雪管處武陵管理站主任廖林彥說，櫻花鉤吻鮭放流處皆屬高海拔山區溪流，路途崎嶇，車輛無法抵達，過去都是採人力背負運送；以今天放流地點而言，人力運送單趟就需花費6小時，但直升機今天早上6點30分從武陵起飛，6點45分就抵達放流點，不到20分鐘。

雪管處指出，櫻花鉤吻鮭保育工作已邁入30年，放流只是其中一環，真正目的在於拓展棲息空間與維持基因多樣性。羅葉尾溪、合歡溪及南湖溪等地已有穩定健康族群，而司界蘭溪則是最後的拼圖，期望此次放流能讓其重返「國寶魚故鄉」地位。

雪管處也感謝勁捷航空主動承擔企業社會責任，透過專機運送放流大幅縮短所需時間，不僅提高鮭魚苗存活率，也開啟公部門與民間企業合作新契機，此次合作更具象徵意義。

直升機於今天早上6點30分從武陵起飛，6點45分就抵達放流點。（雪霸國家公園管理處提供）

此次放流木箱裡總共有8個運魚袋，每袋有240尾、9個月齡16公分的鮭魚。（雪霸國家公園管理處提供）

