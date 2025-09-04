為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    改裝排氣管新制上路 台南違規率逾5成

    南市加強稽查車輛排氣管改裝。（南市環保局提供）

    南市加強稽查車輛排氣管改裝。（南市環保局提供）

    2025/09/04 15:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為有效遏止改裝排氣管製造噪音擾民，環境部與交通部修法推動的「改裝排氣管變更登記制度」自今年起正式上路，車主若未完成合法變更登記，一旦上路被查獲，將立即開罰，今年截至8月，台南市查獲違規率逾5成。

    南市環保局統計，今年截至8月，環警聯合稽查共檢測207輛疑似改裝車，其中111輛未依規定合法登記，違規率超過5成。此外，透過「噪音車檢舉網」通報案件，也查獲686輛未依規定使用認證排氣管，已移請警方依《道路交通管理處罰條例》開罰900至1800元不等罰鍰。

    依新制規定，車主若要改裝，必須使用環境部核准的排氣管，或自費檢測符合規範後，持檢驗結果至監理站完成變更登記，否則一律屬於違規。環保局長許仁澤提醒，就算已完成合法登記，車輛行駛時仍必須遵守噪音標準：速限50公里以下不得超過86分貝，50至70公里不得超過90分貝；一旦超標，將依《噪音管制法》裁罰1800至3600元，若涉及擅自更換排氣管或危險駕駛，最高更可處以3萬元。

    南市環警聯合稽查改裝車。（南市環保局提供）

    南市環警聯合稽查改裝車。（南市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播