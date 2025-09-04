改裝排氣管新制上路 台南違規率逾5成

南市加強稽查車輛排氣管改裝。（南市環保局提供）

2025/09/04 15:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為有效遏止改裝排氣管製造噪音擾民，環境部與交通部修法推動的「改裝排氣管變更登記制度」自今年起正式上路，車主若未完成合法變更登記，一旦上路被查獲，將立即開罰，今年截至8月，台南市查獲違規率逾5成。

南市環保局統計，今年截至8月，環警聯合稽查共檢測207輛疑似改裝車，其中111輛未依規定合法登記，違規率超過5成。此外，透過「噪音車檢舉網」通報案件，也查獲686輛未依規定使用認證排氣管，已移請警方依《道路交通管理處罰條例》開罰900至1800元不等罰鍰。

依新制規定，車主若要改裝，必須使用環境部核准的排氣管，或自費檢測符合規範後，持檢驗結果至監理站完成變更登記，否則一律屬於違規。環保局長許仁澤提醒，就算已完成合法登記，車輛行駛時仍必須遵守噪音標準：速限50公里以下不得超過86分貝，50至70公里不得超過90分貝；一旦超標，將依《噪音管制法》裁罰1800至3600元，若涉及擅自更換排氣管或危險駕駛，最高更可處以3萬元。

南市環警聯合稽查改裝車。（南市環保局提供）

