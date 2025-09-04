為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超貴冷氣費「1分鐘1元」？ 彰化高中坦承「算錯了」 差額從寬全退

    彰化高中坦承冷氣收費套用錯的公式，已重新計價並從寬退費。（彰化高中提供）

    彰化高中坦承冷氣收費套用錯的公式，已重新計價並從寬退費。（彰化高中提供）

    2025/09/04 15:32

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中有家長向縣議員賴清美投訴，教室冷氣費用竟然是「1分鐘1元」，實在貴到爆！校方今天（4日）坦承「算錯了」，因為計費公式引用錯誤，會把學生多繳的差額，全部採從寬認定，全部退到各班的儲值卡。

    賴清美指出，有家長反映，小孩返家後提到，彰化高中教室採用插上儲值卡來吹冷氣，但是扣款速度好快，算了一下發現，每小時電費要60元，也就是1分鐘1元，真的太誇張了，而且收費單上還有一筆冷氣維護費180元，看起來也不合理。

    針對家長學生的投訴，彰化高中表示，「就是真的算錯了！」，也馬上重新再計算冷氣收費標準，確認為每小時30元才對，也就是1分鐘0.5元。

    彰化高中強調，雖然各班所吹冷氣的時間由各班自行決定，但因為是校方把冷氣電費計算錯誤，校方退費採取最高額度，也就是全校各班都是以每日吹8小時來算，而開學日9月1日迄今共計4日，因此，全校各班都各退960元到冷氣儲值卡。至於，冷氣維護費180元則是依照教育部規定，用來冷氣機維護與汰換，因為高中職學生必須自行負擔冷氣電費與維修汰換。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播