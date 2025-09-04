超貴冷氣費「1分鐘1元」？ 彰化高中坦承「算錯了」 差額從寬全退

彰化高中坦承冷氣收費套用錯的公式，已重新計價並從寬退費。（彰化高中提供）

2025/09/04 15:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中有家長向縣議員賴清美投訴，教室冷氣費用竟然是「1分鐘1元」，實在貴到爆！校方今天（4日）坦承「算錯了」，因為計費公式引用錯誤，會把學生多繳的差額，全部採從寬認定，全部退到各班的儲值卡。

賴清美指出，有家長反映，小孩返家後提到，彰化高中教室採用插上儲值卡來吹冷氣，但是扣款速度好快，算了一下發現，每小時電費要60元，也就是1分鐘1元，真的太誇張了，而且收費單上還有一筆冷氣維護費180元，看起來也不合理。

針對家長學生的投訴，彰化高中表示，「就是真的算錯了！」，也馬上重新再計算冷氣收費標準，確認為每小時30元才對，也就是1分鐘0.5元。

彰化高中強調，雖然各班所吹冷氣的時間由各班自行決定，但因為是校方把冷氣電費計算錯誤，校方退費採取最高額度，也就是全校各班都是以每日吹8小時來算，而開學日9月1日迄今共計4日，因此，全校各班都各退960元到冷氣儲值卡。至於，冷氣維護費180元則是依照教育部規定，用來冷氣機維護與汰換，因為高中職學生必須自行負擔冷氣電費與維修汰換。

