    首頁　>　生活

    鬼月護身必備！北買茉草、南愛芙蓉 中部人「兩樣都要」

    鬼月護身必備！北部人愛買茉草、南部人喜歡芙蓉　中部人則「兩樣都要」。（記者陳冠備攝）

    鬼月護身必備！北部人愛買茉草、南部人喜歡芙蓉　中部人則「兩樣都要」。（記者陳冠備攝）

    2025/09/04 15:33

    〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆七月鬼月習俗多，民眾常會準備植物避邪驅穢，其中以「芙蓉」和「茉草」最為常見。田尾公路花園業者許再生觀察，北部人偏愛茉草，南部人9成以上選擇芙蓉，中部人更乾脆兩樣都買，他笑稱：「可能比較怕鬼，怕一個失靈還有另一個備用」。

    許再生指出，民間普遍相信芙蓉與茉草能辟邪保平安，常見於廟宇祭典或日常生活。許多家庭也會在庭院或門口栽種，若進出喪禮、墓地等陰氣較重的場合，就會摘葉隨身攜帶，用以護身擋煞。他觀察多年，苗栗以北的民眾偏好茉草，嘉義以南有九成以上購買芙蓉，甚至有人從未聽過茉草；至於台中、彰化、雲林一帶的民眾，乾脆兩種都買，顯見中部人對鬼月更謹慎。

    「芙蓉一定要泡水才能發揮完整效果！」許再生強調，一般人習慣把葉子直接放口袋，頂多只能發揮一半作用。正確做法是先將芙蓉葉放入熱水，使表面銀白色絨毛脫落，再加冷水調和成為「陰陽水」，用來淨身或沐浴，藉此在身上形成一層無形保護膜，阻擋穢氣與煞氣。宮廟科儀中，法師也常用芙蓉葉沾淨水，灑淨空間驅邪。

    許再生說，芙蓉原本產於沿海高溫地區，葉面絨毛可抵抗鹽分腐蝕，但今年7月連續豪雨讓田尾產區芙蓉泡水，絨毛被沖刷脫落，導致植株死亡，產量銳減7成，間接導致每棵植株價格略漲5至10元，但買氣仍增加2成，絲毫未受影響。許再生說，北中南各地民俗雖有差異，但面對鬼月，大家心裡都希望能多一分安心，「寧可信其有」不怕多準備。

    田尾公路花園業者許再生表示，面對鬼月，購買芙蓉或茉草，北中南各地民俗也有差異。（記者陳冠備攝）

    田尾公路花園業者許再生表示，面對鬼月，購買芙蓉或茉草，北中南各地民俗也有差異。（記者陳冠備攝）

    民眾喜歡種植茉草在庭院或門口，若進出喪禮、墓地等陰氣較重的場合，就會摘葉隨身攜帶，用以護身擋煞。（記者陳冠備攝）

    民眾喜歡種植茉草在庭院或門口，若進出喪禮、墓地等陰氣較重的場合，就會摘葉隨身攜帶，用以護身擋煞。（記者陳冠備攝）

