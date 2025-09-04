新竹義民勇士路跑本週六登場 竹北-新埔局部路段交通管制

9月6日義民勇士路跑交通管制路段。（新竹縣警察局提供）

2025/09/04 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025「文化30．義民勇士路跑」本週六（6日）將在新竹縣政府文化局前正式起跑，為確保選手及民眾通行安全，9月6日上午6點到8點30分將進行交通管制，並將視活動進行及交通狀況彈性調整，請用路人留意。

縣府警察局表示，義民勇士路跑活動分為義民組（12K）以及勇士組（4.5K），其中，義民組路線：新竹縣文化局→文平路→光明一路→縣政二路→竹118→環河路→義民路一段→樟樹林堤防（上枋寮堤防）→褒忠路→新埔鎮義民廟。勇士組路線：新竹縣文化局→文平路→光明一路→縣政二路→竹118→褒忠路→新埔鎮義民廟。

9月6日上午6點開始，管制路段範圍如下：

一、 文平路（雙向）：東自光明一路起，西至縣政九路止。

二、 光明一路：西自文平路起，東至縣政二路止。

三、 縣政二路：南自光明一路起，北至中山路止。

四、 竹118線道：西自縣政二路起，東至新埔大橋止。

五、 環河路：自新埔大橋起至義民路一段全線。

六、 褒忠路（雙向）：自文山路口起至義民路全線。

警察局表示，路跑活動規劃於竹118線道行經褒忠路與文山路口後，跑者將以逆向方式前進至環河路，全程約3.9公里，主辦單位將擺設交通錐及告示牌面，請駕駛人行經該路段時務必減速慢行，注意跑者以及行車安全。同時也提醒管制區域內的居民及持有通行證者，出入管制區域應隨身攜帶通行證，以利交管人員辨識。

