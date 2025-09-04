為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北捷進站嗶卡1聲音代表「該加值了」 一票通勤族驚呼：長知識

    民眾手持悠遊卡、一卡通等卡片進出台北捷運站時，閘門會出現響亮的「嗶嗶聲」，但多數人可能不會注意到，這個聲音其實暗藏玄機。示意圖。（資料照）

    民眾手持悠遊卡、一卡通等卡片進出台北捷運站時，閘門會出現響亮的「嗶嗶聲」，但多數人可能不會注意到，這個聲音其實暗藏玄機。示意圖。（資料照）

    2025/09/04 17:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運是許多通勤族、國內外遊客仰賴的大眾運輸工具之一，民眾手持悠遊卡、一卡通等卡片進出站時，閘門會出現響亮的「嗶嗶聲」，但多數人可能不會注意到這個聲音其實暗藏玄機。日前有網友分享，嗶卡有2種不同聲音，且不同聲音背後含意也不同，冷知識曝光後，立即掀起熱烈討論。

    時常分享各種生活趣事的網紅「鹽魚」，在上月25日於IG等社群平台發布一段影片，分享一個與台北捷運有關的小知識，意外引發眾人關注。「鹽魚」在影片中表示，大家進出捷運結束時，一定會聽到2種神秘的聲音，其中一種聲音是「嗶」代表卡片餘額超過100元；如果出現「嗶～幫幫」，代表餘額低於100元，持卡者記得去加值。

    不少網友對此驚訝表示，「第一次知道，好酷！」、「真假？好可愛的設計」、「其實還有餘額不足的聲音」、「搭捷運這麼多年，第一次知道」、「我一直以為這種聲音是隨機的」、「我現在才知道這件事，下次來試看看」、「根本沒注意過，我都等餘額不足才去儲值」、「我一直以為這種聲音是區分優待票跟普通票」。

    事實上，台北捷運官網就有詳細列出不同卡通過驗票閘門時，提示音及燈號的代表意義。根據介紹網頁顯示，若電子票卡出現異常情況，會聽到「叮叮」2聲高音的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示紅燈；如果卡片餘額低於100元，就是「噹啷～噹噹」滑音加上2聲的鋼琴聲，提醒旅客加值，無燈號顯示。

    另外，普通卡、學生卡、優待卡站時，會「噹」1聲的鋼琴聲，無燈號顯示；敬老卡則是「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈；愛心卡及愛心陪伴卡（須跟隨於愛心卡後方接續刷票使用）是「噹」1聲的鋼琴聲，閘門下方指示燈號閃橘燈；台北市國小數位學生證、台北市兒童優惠卡、新北兒童卡：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈。

