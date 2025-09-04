為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    營運一波三折！澎湖「望安之星」交通船才復航 再傳故障進廠

    澎湖交通船望安之星8月25日才正式營運，不到2週再傳故障停航。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/04 16:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前年風光下水的澎湖望安之星交通船，卻是「首航即停航」慘澹收場，去年上架維修完畢，但因遲遲無法發包，延至今年8月25日正式營運、並提前3日試營運，不料今（4日）就傳出故障、由海有20號代航，這次不知需多久才能恢復航行，3年的折騰讓新船變舊船。

    望安之星是航行馬公到南方四島的交通船，由交通部補助辦理，斥資8500萬元打造，2023年2月23日完成交船首航；總噸位99噸、全長27.12公尺、最大船速達21節，每航次可乘載旅客99人。但望安之星首航就停航，除了傳出船隻平衡有問題，颱風停泊時有多項設施遭破壞，隨後又發現發動機故障。

    去年駛入馬公造船廠、12月27日由造船廠下架，卻遲遲未正式發包營運。由於望安之星停駛，導致南海之星3號申請興建經費受阻，因此澎湖縣政府積極輔導協助望安之星復行作業，終於在今年8月25日正式營運。

    開航不到2週，望安鄉公所今打出交通船快訊，因南方四島航線「望安之星」故障維修停航，4日航班由海有20號代航。根據了解，望安之星右引擎油管破裂，由船廠人員派員進行檢修，但這一修不知道多久才能恢復正常航運，各界都不抱希望。

    望安之星建好3年，真正下水營運時間寥寥可數。（記者劉禹慶攝）

