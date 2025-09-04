為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年頻遭颱風摧殘損壞 新北淡水溪流護堤復建工程完工

    新北市淡水區興仁溪護岸以漿砌石修復取代原乾砌石，避免土壤持續流失。（記者翁聿煌攝）

    新北市淡水區興仁溪護岸以漿砌石修復取代原乾砌石，避免土壤持續流失。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/04 17:41

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市去年10月面對山陀兒與康芮雙颱接連侵襲，颱風帶來超大豪雨，造成淡水區溪流護岸嚴重受損，多處出現結構破壞與基礎掏空情形，新北市水利局於今年2月即啟動緊急復建作業，針對公司田溪、興仁溪、後洲溪及大屯溪等共12處災點辦理修復，歷時5個多月，投入經費2千餘萬元，修復護岸總面積2800餘平方公尺，確保沿線農地與居民安全。

    水利局長宋德仁表示，去年颱風災後，淡水地區多處溪流護岸出現崩塌、基腳掏空及石籠破損，影響河道排洪與沿岸土壤流失，水利局為提升整體抗洪能力，復建工程全面採用「漿砌塊石工法」取代傳統乾砌方式，提升護岸穩定性與結構耐久度，確保能因應未來極端氣候衝擊。

    水利局指出，由於災點多分布於林地、農業用地交界地帶，加上道路狹小、機具進出不便，施工團隊在工程推動上面臨諸多挑戰，部分工區甚至無既有道路，須仰賴地主提供臨時通行路線，水利局也因此辦理多次地方協調與現地踏勘，確保施工順利展開。

    宋德仁說，工程能順利推動，要感謝當地賢孝里長葉振昌、埤島里長蔡正忠與屯山里長謝炳坤等人積極協助，協調地主與里民同意借地通行，讓施工團隊順利進場，按進度完成各項修復作業，當地農民表示，颱風來襲時溪水暴漲、沖刷護岸，導致農田土壤流失，很擔心邊坡會繼續崩壞，水利局重新修建堅固護岸，颱風豪雨來襲晚上總算可以安心入睡。

    公司田溪施工完成後有效提升護岸結構強度，確保農民土地安全。（記者翁聿煌攝）

    公司田溪施工完成後有效提升護岸結構強度，確保農民土地安全。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播