去年頻遭颱風摧殘損壞 新北淡水溪流護堤復建工程完工

新北市淡水區興仁溪護岸以漿砌石修復取代原乾砌石，避免土壤持續流失。（記者翁聿煌攝）

2025/09/04 17:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市去年10月面對山陀兒與康芮雙颱接連侵襲，颱風帶來超大豪雨，造成淡水區溪流護岸嚴重受損，多處出現結構破壞與基礎掏空情形，新北市水利局於今年2月即啟動緊急復建作業，針對公司田溪、興仁溪、後洲溪及大屯溪等共12處災點辦理修復，歷時5個多月，投入經費2千餘萬元，修復護岸總面積2800餘平方公尺，確保沿線農地與居民安全。

水利局長宋德仁表示，去年颱風災後，淡水地區多處溪流護岸出現崩塌、基腳掏空及石籠破損，影響河道排洪與沿岸土壤流失，水利局為提升整體抗洪能力，復建工程全面採用「漿砌塊石工法」取代傳統乾砌方式，提升護岸穩定性與結構耐久度，確保能因應未來極端氣候衝擊。

請繼續往下閱讀...

水利局指出，由於災點多分布於林地、農業用地交界地帶，加上道路狹小、機具進出不便，施工團隊在工程推動上面臨諸多挑戰，部分工區甚至無既有道路，須仰賴地主提供臨時通行路線，水利局也因此辦理多次地方協調與現地踏勘，確保施工順利展開。

宋德仁說，工程能順利推動，要感謝當地賢孝里長葉振昌、埤島里長蔡正忠與屯山里長謝炳坤等人積極協助，協調地主與里民同意借地通行，讓施工團隊順利進場，按進度完成各項修復作業，當地農民表示，颱風來襲時溪水暴漲、沖刷護岸，導致農田土壤流失，很擔心邊坡會繼續崩壞，水利局重新修建堅固護岸，颱風豪雨來襲晚上總算可以安心入睡。

公司田溪施工完成後有效提升護岸結構強度，確保農民土地安全。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法