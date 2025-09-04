花蓮42歲九寶爸主動脈剝離腦死 留下9個女兒「最小僅6個月」

花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（市公所提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮42歲蘇姓男子上月31日突感胸悶、隨即昏迷，送醫急救後醫師判定為主動脈剝離引發中風，最終宣告腦死。蘇男與妻子撫養9名小孩，蘇妻在家照顧小孩，蘇男獨自工作撐起一家溫飽，領有低收入戶補助，蘇家9個女兒中，最大的就讀高中二年級，最小的只有6個月，花蓮市長昨前往慰問關心，並協助尋找資源協助蘇家度過難關。

蘇先生原本擔任精密機械的總經理在中國工作，與妻子在中國相識而結婚，小孩在中國出生後遇到就學問題，加上在中國的幼稚園老師叫小朋友要向五星旗敬禮，還要拍照上傳微信群組，蘇男覺得中國就學環境不好加上父母年紀大，於是就辭去中國的工作返回花蓮做生意，後來轉戰房仲業，以「9寶爸和你交流你的房屋土地事」撐起一家十口的收入，因宗教信仰的關係，保持樂觀開朗的個性，笑稱孩子是上帝賜予最好的禮物。

花蓮市公所今指出，公所過去即曾多次訪視蘇家，縣議員魏嘉賢過去擔任市長時也多次媒合公益社團前往捐助物資；此外，民權里長劉原良及國華里長林軒羽也不時前往探視，協助照顧他們的生活起居。市長魏嘉彥在社勞課同仁陪同下前往關懷，並向蘇男的中籍妻子致贈慰問金；除延伸社會安全網資源，也將積極轉介更多基金會、宗教及公益團體介入，協助蘇妻度過最艱難的階段，守住孩子們的生活與學習。

市長魏嘉彥說，面對這樣的變故，任何一句加油都顯得單薄，真正能減輕痛楚的是「實質的陪伴與穩定的支持」。他呼籲地方社團、企業與善心人士一同伸出援手，讓母親不再為明天憂心，讓孩子們可以安心上學、平安長大。只要大家願意多看他們一眼、多拉他們一把，這個家就有機會被接住。

