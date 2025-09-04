汐東線首支基樁工程動工 象徵進入主體結構施作

汐東線今（4）日進行全線首支全套管基樁鑽掘施工與動工祈福儀式，象徵著「汐東線進入主體結構施作」。（圖由新北市捷運局提供）

2025/09/04 15:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止東湖線預計在2032年完工，規劃與未來的捷運民生汐止線、基隆線串連，將可一車往返台北大稻埕到基隆。新北捷運工程局長李政安指出，汐東線今（4）日進行全線首支全套管基樁鑽掘施工與動工祈福儀式，這也象徵著「汐東線進入主體結構施作」的重要里程碑，持續朝如期如質完工目標邁進。

李政安說，汐東線今年3月開工，陸續完成多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除、設置監控系統與安全監測儀器等，今日啟動首支基樁工程施作，施工團隊也將儘速完成同興路北段基樁工程，並規劃同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬佈設等作業；此外，預計明年初開始進行大同路人行道削減。

李政安介紹，在汐東線主體工程標出以前，市府已率先啟動要徑工程，先克服主體工程可能遇到的地下管線障礙，並遷移重要的民生管線，改善當地用水品質，也新設雨水箱涵解決積淹水問題。

捷運局補充，汐東線長約5.56公里，共設置6座車站及1座機廠，串聯新北汐止、台北東湖、南港，通車後，從汐止到台北市區可省去尖峰通勤時間半小時，未來與民生汐止線、基隆線串連，將延伸至基隆八堵、南港及大稻埕。

