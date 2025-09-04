為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    歷經7年、10次流標 宜蘭市北館市場耐震補強完工

    歷經7年、10次流標，宜蘭市北館市場終於完成耐震補強工程。（宜蘭市公所提供）

2025/09/04 14:29

    歷經7年、10次流標，宜蘭市北館市場終於完成耐震補強工程。（宜蘭市公所提供）

    2025/09/04 14:29

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市北館市場建物啟用迄今逾50年，7年前評估需耐震補強，歷經10次流標，在經濟部補助下，今年3月終於以1051萬元發包，4月中旬動工後，市公所今天宣布完成耐震升級，提供攤商更加安心營業、民眾放心採買的市場環境。

    宜蘭市最重要南、北館市場，因歷史悠久建物老舊，均須耐震補強，南館去年5月完工，北館則在市公所努力下，今年3月7日終於在第11次招標下完成發包，並隨即於4月展開補強工程。

    市公所表示，歷時3個多月，耐震施工採擴柱補強工法，在不破壞原有結構前提下加強柱體強度，有效強化雙向耐震能力，達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震目標。

    市公所指出，施工期間市場正常營業，消費採買不受影響，工程也一併辦理鋁門窗更新、牆面油漆粉刷、滲漏水處理及節能燈具汰換等工項，除大幅提升建物結構安全外，也改善市場整體環境。

    宜蘭市長陳美玲說，北館市場有230餘攤商，感謝經濟部、市代表會、北館市場店鋪自治會及眾攤商、市民，對耐震補強工程的支持與配合，讓工程得以順利推進並如期完工，未來會持續提升市場公共設施安全品質，輔導傳統市場持續成長。

    另外，去年5月完工的宜蘭市南館市場，則在經濟部補助下，以2300萬元決標發包，針對多處硬體設備進行修繕，包括擴柱補強、鋁門窗更新、中庭停車地坪重鋪、斜坡車道止滑重鋪、地下室輕鋼架、牆面油漆粉刷及滲漏水處理等整修作業，完工後深獲攤商及民眾肯定。

    另外，去年5月完工的宜蘭市南館市場，則在經濟部補助下，以2300萬元決標發包，針對多處硬體設備進行修繕，包括擴柱補強、鋁門窗更新、中庭停車地坪重鋪、斜坡車道止滑重鋪、地下室輕鋼架、牆面油漆粉刷及滲漏水處理等整修作業，完工後深獲攤商及民眾肯定。

    宜蘭市長陳美玲視察耐震補強後的北館市場，攤商及民眾給予肯定。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市長陳美玲視察耐震補強後的北館市場，攤商及民眾給予肯定。（宜蘭市公所提供）

