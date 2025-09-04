為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃市擴大禁菸場所稽查 最高罰款5萬

    2025/09/04 15:04

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為落實菸害防制，桃園市政府衛生局將與衛生福利部國民健康署合作，擴大辦理全市禁菸場所稽查，包含學校、醫院、車站等各公共場所都是稽查重點，若經查獲違規，場所負責人可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，違規吸菸者則可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，呼籲業者與民眾務必遵守法規，以免觸法受罰。

    衛生局局健康促進科科長張敬崴表示，依據菸害防制法規定，各級學校、醫療社福機構、大眾運輸、公眾消費及休閒娛樂之室內場所等都屬於全面禁菸場所，上述場所須於所有入口處明顯位置設置禁菸標示，並不得提供任何容器作為熄菸器具使用。

    另各場所管理單位應善盡管理之責，除勸阻違規吸菸者、拒絕提供熄菸器具外，也有清楚標示禁菸規定責任，請場所務必定期檢視所有出入口（包含側門、後門及停車場入口）禁菸標誌之完整性，如有褪色、破損或是脫落情形，可就近至衛生局或各區衛生所免費索取更換。

    衛生局也鼓勵有菸癮民眾戒菸，可透過免費戒菸諮詢專線0800-636363、使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網查詢。

