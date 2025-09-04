為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    開學了 屏東里港在地企業捐鮮果汁 2千學童本學期喝8次

    屏縣友善校園週，縣府今於里港國小舉辦反霸凌、反詐騙等主題宣導活動。（記者羅欣貞攝）

    

    2025/09/04 14:10

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕新學年本週開學，屏縣里港鄉在地企業回饋社會，捐贈里港鄉的國小及車城國小共約2000位學生，每人喝8次的鮮果汁，價值約110萬元，今（4）日開喝，常溫的即飲果汁，家長接受度高。

    41歲的里港鄉青年楊岳翰，有感於榨汁冷凍後運輸不易，花5年時間研發微波滅菌技術，讓屏東在地生產的水果能以原汁形態常溫保存一年，因為所經營的左詮公司在創新研發過程中接受屏東縣府補助輔導，他決定回饋社會，本學期免費請里港鄉小學生每週喝一次果汁，約喝8次。

    屏東縣政府將開學第一週訂為友善校園週，主題為「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園」，屏東縣副縣長黃國榮今（4）日到里港國小視察，和全體師生一同宣誓宣導主題，呼應《校園霸凌防制準則》強調的修復式正義理念，期望師生在人際互動中透過傾聽、理解的態度，化解衝突、修復關係，共同打造友善、和諧的校園環境。

    活動中，黃國榮也頒發感謝狀給楊岳翰，肯定展現企業關懷在地、支持教育的熱忱；鮮果汁除了請6所里港鄉國小及附設幼兒園，也捐贈給車城國小學生飲用，共約2000人，本學期每人喝8次。

    黃國榮表示，屏縣府114學年度「班班喝鮮乳」政策仍會持續推動，補助每週至少一次的鮮乳，補充營養及鈣質，培養強健體魄，提升學童學習成效。

    今天里港國小也展現近年著眼雙語暨國際教育的成果，全校師生和外籍教師一同進行反霸凌、反詐騙等主題宣導，互動充滿創意與活力，充分展現學生的熱情與自信。

    里港在地企業創業青年楊岳翰（左2）捐贈即飲果汁給學童，屏東縣副縣長黃國榮（中）肯定他回饋社會的用心。（記者羅欣貞攝）

    

    鮮果汁今天開喝，學童們很開心。（記者羅欣貞攝）

    

    
    
