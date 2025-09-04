整合高齡與中高齡人資 就業論壇10/1台南登場

南市勞工局將於10月1日舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇活動，匯集產官學勞專家，聚焦超高齡社會下的就業挑戰與機會。（記者王涵平攝）

2025/09/04 14:06

〔記者王涵平／台南報導〕推動高齡友善城市，南市勞工局將於10月1日舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇活動，匯集產官學勞專家，聚焦超高齡社會下的就業挑戰與機會，探索企業如何有效整合高齡與中高齡人力資源，歡迎企業主與民眾踴躍參加。

勞工局指出，專家學者與企業領袖現身說法，包括勞動部勞動力發展署雲嘉南分署秘書曾秋瑾、國立中正大學經濟學系教授崔曉倩、福業國際總經理李逢祺、台南老爺行旅總經理李俐玲等，從政策推動、學術研究到企業實務，探討如何推動「就業永續 青銀接力」的實踐路徑。

勞工局長王鑫基表示，台灣正邁入超高齡社會，高齡與中高齡人口的勞動參與將成為產業重要的生力軍，人口結構的轉變對勞動市場帶來巨大挑戰，企業唯有提早佈局、善用高齡勞動資源，才能因應人力缺口，提升組織韌性與競爭力。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲希望透過論壇交流，激盪出更多創新思維來推動高齡就業政策與企業用人模式，實現「青銀共融、三方共贏」的就業新局。論壇活動當天提供免費交通接駁專車，名額有限，額滿截止，採網路報名，相關訊息公告於台南市政府全球資訊網。

