為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    整合高齡與中高齡人資 就業論壇10/1台南登場

    南市勞工局將於10月1日舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇活動，匯集產官學勞專家，聚焦超高齡社會下的就業挑戰與機會。（記者王涵平攝）

    南市勞工局將於10月1日舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇活動，匯集產官學勞專家，聚焦超高齡社會下的就業挑戰與機會。（記者王涵平攝）

    2025/09/04 14:06

    〔記者王涵平／台南報導〕推動高齡友善城市，南市勞工局將於10月1日舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇活動，匯集產官學勞專家，聚焦超高齡社會下的就業挑戰與機會，探索企業如何有效整合高齡與中高齡人力資源，歡迎企業主與民眾踴躍參加。

    勞工局指出，專家學者與企業領袖現身說法，包括勞動部勞動力發展署雲嘉南分署秘書曾秋瑾、國立中正大學經濟學系教授崔曉倩、福業國際總經理李逢祺、台南老爺行旅總經理李俐玲等，從政策推動、學術研究到企業實務，探討如何推動「就業永續 青銀接力」的實踐路徑。

    勞工局長王鑫基表示，台灣正邁入超高齡社會，高齡與中高齡人口的勞動參與將成為產業重要的生力軍，人口結構的轉變對勞動市場帶來巨大挑戰，企業唯有提早佈局、善用高齡勞動資源，才能因應人力缺口，提升組織韌性與競爭力。

    勞工局職訓就服中心主任梁偉玲希望透過論壇交流，激盪出更多創新思維來推動高齡就業政策與企業用人模式，實現「青銀共融、三方共贏」的就業新局。論壇活動當天提供免費交通接駁專車，名額有限，額滿截止，採網路報名，相關訊息公告於台南市政府全球資訊網。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播