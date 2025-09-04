STEM與科技領域師資荒 教育部瞄準中大型企業6年以上任教高中職

STEM與科技領域師資荒，教育部增加彈性聘用管道，瞄準中大型企業或大專校院6年以上經驗者，擔任高中職特殊科目專業及技術教師。（記者林曉雲攝）

2025/09/04 14:08

〔記者林曉雲／台北報導〕雖然科技人才不少被產業界吸走，學校難找科技和資訊相關老師，但教育部反向操作，擬從業界挖人擔任教師，近日預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，增加彈性聘用管道，規劃具相關業界實際工作經驗6年以上，以員工人數100人以上之中大型企業或外商公司，或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作，經審定後可擔任高中職STEM或自然、科技領域之專技教師。

教育部說明，因應半導體、AI等業界吸引力強，教學現場面臨STEM或自然、科技領域教師招聘不易，因此規劃增加彈性聘任管道，引導相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作等人才，輔以教育專業8學分訓練，經校內教評會公開甄選，並由教育部完成審核程序後，擔任特定科目的專業及技術教師。

教育部表示，草案將「特殊科目」納入任教科目，其內涵為「羅致不易且待加強培育之一般科目」，教育部將另配套修正相關對照表，明定「特殊科目」任教科目及甄審資格。

依草案，聘任資格包括應具學士學位以上相關系所畢業之學歷，專業工作經驗規劃中大型企業或大專校院至少6年以上相關經驗，其認定將召開專家諮詢會議審查確認，而聘任專技教師人數，應在專任教師員額編制內調整，並以專任教師總員額8分之1為限，教育部說明，放寬此類專技教師進入校園，係為提供學校另一個管道聘用師資，相關甄選程序仍由各校教評會進行公開甄選後，並需再交由教育部審核相關資格條件，始得發給專業及技術教師證書。

