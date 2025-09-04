為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北助推全台農產 9月4至14日板橋大遠百彰化優鮮展售會

    新北市「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會4日至14日於板橋大遠百舉辦。（記者翁聿煌攝）

    新北市「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會4日至14日於板橋大遠百舉辦。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/04 14:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會4日於板橋大遠百開幕，新北市副市長劉和然歡迎彰化縣長王惠美帶來彰化的優質農特產品進駐新北，為市民朋友帶來更多元的美味選擇，9月4日至14日集結43組優質農產在板橋大遠百，新北市農業局邀民眾一起來品「彰化優鮮」。

    劉和然表示，新北市擁有404萬人口，是全台最大的農產品消費地，不僅有實體展售據點，包括各區農會超市（小農鮮鋪）及農民市集，更透過「新北果菜舖」、「真情食品館」等線上平台，串聯全國優質農特產品，讓市民在家就能品嚐到來自各地的好味道，同時，新北也積極協助本地農友拓展通路，將坪林包種茶、貢寮九孔鮑、萬里蟹、八里文旦柚及新北健康三寶等特色農漁產推向全國與國際市場。

    王惠美表示，彰化縣優質農特產品9月4日至14日於板橋大遠百9樓威尼斯廣場販售，共集結43組「彰化優鮮」品牌，帶來超過150款在地美味，讓民眾以創新方式體驗產地直送的滋味，縣府推動「彰化優鮮」認證制度，輔導農友取得三章一Q認證，確保從產地到餐桌都安心，自2019年以來已有242位業者、742項產品通過認證，並積極透過展售活動拓展市場，同時也邀請市民朋友於10月10日至26日前往彰化參加「2025台灣設計展」，感受跨越多個鄉鎮市的文化與創意魅力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播