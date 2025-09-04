基隆R82公車繞駛基中引爭議 市府︰8日起暫喊卡

基隆市政府經協調，9月1日起R82駛入基隆高中校園，引來通勤族批評，市府新聞群組今天公告，8日起暫停。（圖翻攝自基隆高中臉書）

2025/09/04 14:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市接駁公車R82（國家新城到七堵火車站），從9月1日起，週一到週五7時到8時，於上學時間繞進基隆高中校園內，讓學生安全上學，通勤族認為權益受損，在社群媒體上熱烈討論，基隆市政府經評估後，將於8日（下週一）起，暫停實施，並恢復原行駛路線。

基隆市政府指出，基市府依照「道路交通安全基本法」政策，配合由教育部盤點大專校院及高中學校評估公車入校園需求，過程與教育部、公路局、學校與市公車處等單位多次研商，並經函詢地方後，公告試辦。

請繼續往下閱讀...

基隆市政府表示，公車進校園政策溝通過程中，也考量司機員招募不易缺員嚴重，難以透過增加班次，或額外新闢學生專車路線，滿足師生通學需求，經校方提議以R82路線繞駛基隆高中方式規劃，因此調整7點國家新城發車的車次，延駛至基隆高中校園內。

交通處長陳耀川說明，9月1日（週一）起，試辦市公車R82路線延繞駛政策，市府收到民眾反映影響通勤市民，故經評估仍有需要溝通調整。有關現行試辦R82路線延駛進基隆高中部分，8日起暫停實施，恢復原行駛條件。

R82接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便安樂區上班族到八堵或七堵轉乘台鐵，基中和基商學生不必繞行火車站。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法