為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆R82公車繞駛基中引爭議 市府︰8日起暫喊卡

    基隆市政府經協調，9月1日起R82駛入基隆高中校園，引來通勤族批評，市府新聞群組今天公告，8日起暫停。（圖翻攝自基隆高中臉書）

    基隆市政府經協調，9月1日起R82駛入基隆高中校園，引來通勤族批評，市府新聞群組今天公告，8日起暫停。（圖翻攝自基隆高中臉書）

    2025/09/04 14:12

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市接駁公車R82（國家新城到七堵火車站），從9月1日起，週一到週五7時到8時，於上學時間繞進基隆高中校園內，讓學生安全上學，通勤族認為權益受損，在社群媒體上熱烈討論，基隆市政府經評估後，將於8日（下週一）起，暫停實施，並恢復原行駛路線。

    基隆市政府指出，基市府依照「道路交通安全基本法」政策，配合由教育部盤點大專校院及高中學校評估公車入校園需求，過程與教育部、公路局、學校與市公車處等單位多次研商，並經函詢地方後，公告試辦。

    基隆市政府表示，公車進校園政策溝通過程中，也考量司機員招募不易缺員嚴重，難以透過增加班次，或額外新闢學生專車路線，滿足師生通學需求，經校方提議以R82路線繞駛基隆高中方式規劃，因此調整7點國家新城發車的車次，延駛至基隆高中校園內。

    交通處長陳耀川說明，9月1日（週一）起，試辦市公車R82路線延繞駛政策，市府收到民眾反映影響通勤市民，故經評估仍有需要溝通調整。有關現行試辦R82路線延駛進基隆高中部分，8日起暫停實施，恢復原行駛條件。

    R82接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便安樂區上班族到八堵或七堵轉乘台鐵，基中和基商學生不必繞行火車站。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播