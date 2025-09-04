為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    聯手日本旅遊雜誌「RURUBU」 嘉縣府推介2026台灣燈會

    日本指標性旅遊雜誌「RURUBU」推薦台灣燈會。（嘉義縣政府提供）

    日本指標性旅遊雜誌「RURUBU」推薦台灣燈會。（嘉義縣政府提供）

    2025/09/04 14:00

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣將主辦明年的台灣燈會，嘉義縣文化觀光局與日本指標性旅遊雜誌「RURUBU」合作，推廣「2026台灣燈會在嘉義」與在地觀光資源，製作專屬嘉義旅遊特輯，涵蓋自然景觀、文化體驗、茶旅慢遊、美食與鄒族原民風情，8月下旬在日本全國書店、各大通路及電商平台上架。

    縣府文觀局說，嘉義的阿里山森林鐵路、茶園風光與花季活動受日本旅客喜愛，此次以燈會為主題，整合媒體刊物、展會推廣與後續國際接待，可望提升嘉義在日本旅遊市場的能見度；「RURUBU」為日本JTB Publishing旗下知名旅遊資訊品牌，在日本國內外擁有廣大讀者群，是當地自由行、家庭旅遊及銀髮族旅客首選的旅遊參考指南。

    嘉義專刊以紙本形式發行，介紹2026台灣燈會精彩亮點、阿里山森林鐵路、雲海日出、茶園步道、鄒族部落文化、美食及文創景點等主題，同步上架於Amazon Japan、Rakuten Books等主流電商平台，提升曝光率。

    縣府文觀局表示，台灣燈會是台灣年度觀光盛事，更是嘉義躍升國際觀光舞台的重要契機，藉由與「RURUBU」合作，將嘉義的山海風貌與文化底蘊向日本旅客傳遞，吸引更多日籍遊客走進嘉義深度探索。

    嘉義縣也將在9月25日至28日參加「日本國際旅展（Tourism Expo Japan 2025）」，設置嘉義縣專屬推廣攤位，邀請日方媒體、旅行社、觀光業者與KOL交流，促進國際媒合與品牌推廣，將在旅展說明燈會規劃重點，推介阿里山旅遊體驗、茶文化導覽、鄒族部落行程、在地美食等多樣化主題路線，布局日本觀光市場。

    2026台灣燈會內容在雜誌「RURUBU」刊出。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會內容在雜誌「RURUBU」刊出。（嘉義縣政府提供）

