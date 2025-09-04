遭5校取消錄取資格 台中學霸35天逆襲考進成大醫科首曝心路歷程

遭5校醫學系取消錄取，高中生首露面曝心路歷程。（圖擷自高鳴專業數學團隊直播）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名楊姓學霸高中生日前因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，原正取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學及備取長庚醫大等5校醫學系，最後均被取消錄取資格，他捲土重來拚分科測驗，考上成功大學醫學系，成功逆襲命運的翻轉過程引發外界關注，這名學霸高中生近日也首曝心路歷程。

學霸高中生坦言事件後暴瘦至少7公斤，最後在考前35天振作拚分科，一舉金榜題名，對外界解讀他逆襲成功，高中生說，他不是大逆襲，只是運氣好，「若能重來，會一開始把獎狀名稱打好，就不會有問題了。」

該名高中生在社群平台分享學習歷程檔案，因當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假，事件愈演烈下，接連被5校醫學系取消錄取。

升學成績表現瞬間從天堂掉到地獄，最後又靠分科測驗考回醫學系，戲劇化情節一再翻轉，讓他從「最慘高中生」重新變回「學霸高中生」，引發熱議，錄取成大醫的高中生開學前他接受補習班的訪問直播，首曝一路走來的心路歷程。

他說，從未想過會用這種方式出現在媒體版面，他因資料字眼上使用錯誤，接連收到錄取學校通知說明，均盡力陳述清楚，坦言從沒想過會被取消錄取資格，原還抱持一絲希望，但當第一家學校錄取資格被取消後，他就知道「完蛋了」，後面全部都會被取消，因時間已不多，他馬上決定要重考。

學霸高中生說，學測考完後他根未沒碰過書，倒數30餘天他還有16本分科範圍的教科書都沒讀過，況且有人早在學測後就開始拼分科，起步比他早了4、5個月，「怎麼可能辦到」，一心只想著重考，明年跟今年才升高三的學生相比，他已站在終點線前，只要「再踏一步」就能贏其他人，想著若能再給他半年時間，他有信心可以把學測成績從今年的70級分衝到75滿級分，「把我的遺憾補起來」。

但母親問他「做過的事叫你再做一次，會很難嗎？」，因媽媽的話讓他回想準備過程，「想想也還好」，就把心態調整回來了，決定試著拚分科。

不過，他也首曝在錄取資格被取消事件後約有7天，他心情極差、飯吃不下，雖號稱回學校自習，卻沒有力氣讀書，整天趴著，極度不舒服，體重從74公斤掉到67公斤，暴瘦至少7公斤，面對鋪天蓋地的輿論，他曾不解想著「自己是殺人犯嗎？」，但因他確實做錯了，若要他重新選擇，他會一開始就把獎狀名稱打好，就不會有問題了。

他也說服自己這就是上天給他的考驗，因為學測只考高一、高二程度，上天覺得他應該要把高中的書好好讀完，所以讓他考分科，就硬著頭皮把它考完。

學霸高中生說，他不是大逆襲，只是運氣好而已，抱著置之死地而後生的心情，把自己逼到沒有路了，就會一直往前走，「別人把我的路全砍斷了，只能一直往前走」，終能通到終點。

高中生也首度完整說明為何在網路分享學習歷程，他說，事件後有人笑他「愛現」，但他真正的出發點只是單純因在自己準備申請醫學系的過程中，始終找不到能參考的前輩資料，因為自己錄取醫學系後，其中一校的備審資料獲得極高分，有人跟他討教，他想著可以提供給有心準備的人參考，就公開他的準備資料。

學生說，另外，他在學校的校排頂多30多名，但依往年學校的成績表現，至少要校排18名內才有可能錄取醫科，他卻能考到陽明交大醫科等多校醫學系，也想可以藉此告訴校排7%以後及任何人，「任何事情都是有可能的」，他想讓更多人知道，「校排不會決定你的位置，而是後面努力的成果及應對進退的方式」，希望鼓舞到學弟妹，「讓校排不好看的人有上進的想法」，誰知道上傳資料後就炸了，一發不可收拾。

走過風風雨雨，高中生也背負「盛名之累」，連去郵局寄個資料都被認出「你就是那個很有名的…」，成大下週開學，他已到過學校也見過室友，結果室友及週遭的人都很友善，他跟室友相處融洽，直說「成大真是溫暖富有人情味的地方」，他很喜歡。

高中生說，現在的他最想分享不要小看自己的能力，把目標訂高一點，「拉滿弓射箭一定能射上靶、不會落地」，但不能只有妄想沒有行動，他3天讀完物理沒讀的教科書，各科至少狂刷歷屆及各式題目數回，刷完一遍再刷一遍，有錯題一定訂正搞清楚錯誤所在，錯久了就會了；他還搞笑說事件後有人吃他去吃屎，準備考試的枯燥過程中，他寫下要讓叫我吃屎的人去吃屎，激勵自己熬過去，其餘風言風語，試著當成「噪音」不理會，如願拚回醫科。

最後他也暴露自己的小祕密，他為何牢記是考前35天才決定拚分科，因為這天是畢業典禮，同時也在這天跟女友告白，他再強調，把弓拉滿，「一定能找到心中的月亮」。

