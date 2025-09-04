為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東海大學迎校慶70週年 校長大跳「台灣尚勇」讚AI

    東海大學迎3000多名新生入校，校長張國恩（中）登場大跳「台灣尚勇」棒球應援舞。（校方提供）

    2025/09/04 13:46

    〔記者黃旭磊／台中報導〕東海大學迎3000多名新生入校，校長張國恩粉墨登場大跳「台灣尚勇」棒球應援舞，在邁入校慶70週年前夕強調，AI（人工智慧）不是敵人，而是最佳隊友，鼓勵新生在人生賽場上奮力揮棒，讓AI成為最強助攻。  

    東海大學預計於11月1日（週六）舉辦「全球校友回娘家」等系列慶祝活動，慶祝創校70週年，而新生晚會率先在2日晚間舉行，9個學院 、3000多名新生魚貫走進「大學入門」迎接嶄新學涯，晚會開場，張國恩帶領校內一級主管大跳「台灣尚勇」棒球應援舞為活動帶來高潮。

    張國恩強調，新東海人應該勇敢上場揮棒，最可怕不是揮空，而是放棄揮棒權力，而面對全新世代挑戰，AI不是敵人，是最佳隊友，善用就能在人生賽場上成為最強助攻，但最終決定是否揮棒、如何揮棒的，始終是每位在場新生。  

    東海大學將於11月1日舉辦「全球校友回娘家」校慶系列活動，邀請來自世界各地東海人與師長共敘情誼，見證母校70年發展，當天下午由張國恩於路思義教堂主持校慶典禮，傍晚在林酒店招待校友。 

