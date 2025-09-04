東南亞旅台最大客源國 高雄觀光「隊」搶攻菲律賓市場

高市觀光局長高閔琳率領40位高雄國際觀光隊成員，前進馬尼拉推銷高雄國際觀光。（觀光局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕觀光署2024年境外旅客國籍統計顯示，菲律賓來台旅客逾46萬人次，排名東南亞國家第一。為拓展菲國市場，觀光局長高閔琳率領40位高雄國際觀光隊成員，前進馬尼拉推銷高雄國際觀光。

高閔琳說明，菲律賓赴台旅遊人次2024年全年突破46萬人次，一舉成為東南亞最大客源國，相較2023年35萬人次，成長幅度更高達3成，菲律賓人口約1億多，顯見菲國市場相當有潛力、值得開發。

她進一步提到，高雄距離菲律賓僅約1.5小時航程，擁有壯麗山海美景、豐富的人文藝術資源、米其林星級及在地美食、舒適的購物環境等；在直航交通優勢下，高雄絕對可成為菲國旅客理想的週末旅行與渡假首選之地。

觀光局指出，高雄國際觀光隊剛抵達馬尼拉隨即展開旋風行程，前往拜會中華航空菲律賓分公司、菲律賓旅行社協會（The Philippine Travel Agencies Association, PTAA），及當地最大的組團社Rakso Travel，針對菲律賓旅遊市場做深度交流與未來雙方合作方向討論，9月5日則將舉辦「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」。

觀光隊特別以菲律賓語「Tara Na！Kaohsiung～」為行銷主軸，希望吸引菲律賓旅客「說走就走，前來高雄觀光旅遊」，積極拓展高雄在菲國觀光知名度！

