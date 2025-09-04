政府留人才 考試院調升中央四級機關主管職等

政府留人才，考試院調升中央三級非署局之四級機關主管職等。（圖由考試院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為鼓勵及留用公務機關優秀人才，考試院院會今（4）日通過「中央三級非署局所屬之中央四級機關（構）的一級業務（派出）單位主管職務列等調整案」，中央三級非署局及部分署局所屬之中央四級機關（構），上限為薦任第八職等的一級業務（派出）單位主管，通案性調整為薦任第八職等至第九職等，以合理反映這些第一線單位主管所負的職責程度，包括經濟部經貿人員培訓所、衛福部北區兒童之家、財政部國稅局松山分局等41個機關相關職務可進行調整，並擬於明（2026）年2月1日生效。

考試院說明，對於中央三級署局所屬之中央四級機關（構）的一級業務（派出）單位主管職務列等通案調整案，已經在今年5月8日考試院院會審議通過，多數機關已在同年8月1日生效，預計有54個機關的相關職務可進行調整。

考試院表示，中央政府部會所屬三級機關的法定業務範圍相當廣泛複雜，為了提供各地方的公共服務，設置所屬的四級機關（構），作為負責執行部會及直屬三級機關業務，並與地方政府等進行相關的溝通協調，對部會業務的推動，扮演著第一線角色，對民眾權益也有相當的影響，這些中央四級機關（構）的一級業務（派出）單位主管所應負有的職責程度，已經較以往為重。

考試院說明，後續將會由銓敘部以通函方式，知會相關主管機關，請其以修正編制表的方式辦理，待完成修編程序後，相關一級業務（派出）單位主管的職務列等就能調高到上限薦任第九職等，以合理反映其所負的職責程度。

