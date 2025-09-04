為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中百歲嬤哭訴「4個孩子通通死了」 真相卻不是這樣

    高姓人瑞阿嬤在自家廚房跌倒，按蜂鳴器求救，警方到場救助。（民眾提供）

    2025/09/04 13:32

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中西區高姓百歲人端阿嬤獨居，前幾天在廚房不慎跌倒，無法自行起身，按身旁蜂鳴器求救，鄰居發現後通報員警趕到救人；阿嬤哭訴「我4個孩子通通死了」，警方今天發出為民服務新聞後引發關注；不過，台中市社會局查證，阿嬤有2兒2女，2個兒子已過世，2個女兒平日皆有連繫關懷，社會局也派社工定期訪視，每天都有長照居服員協助日常生活。

    警方發布的新聞稿指稱，高姓人瑞上月9日在家中廚房準備刷牙洗臉時不小心跌倒，無力起身，用盡全身力氣按下身旁的蜂鳴器求救，恰巧路人經過聽到屋內呼救，報警求助。

    阿嬤由警消進屋攙扶坐上輪椅，身上沒有受傷，還能清楚應答，自稱祖籍山東，已在當地住了60年，員警進一步關心詢問有無同住親友，阿嬤突然悲從中來痛哭「我4個孩子通通死了，最後一個今年5月也走了」，讓眾人鼻酸，警方也通報區公所追蹤關懷。

    不過，社會局調查，阿嬤是育有4名兒女，分別是2兒2女，2個兒子已經過世，2位女兒皆約60多歲，平日皆有連繫關懷。

    社會局表示，阿嬤為列冊獨居長輩，除了社工定期訪視關懷，每日也有長照居服員協助日常照顧，近期阿嬤曾詢問機構的相關資訊，若有入住需求，社工將協助媒合。

    相關新聞請見：

    悲催！百歲嬤家中跌倒求救 悲喊：「我4個孩子全都死了……」

    高姓人瑞阿嬤告訴警方，4個兒子都死了。（民眾提供）

