首場女性防災士今開訓 劉世芳：厚植民間防災女力

副總統蕭美琴（右1）、內政部長劉世芳（右2）、合團司長林振祿（左1）、消防署長蕭煥章（左2）今天出席「114年度防災士培訓融入合作教育」開訓典禮。（內政部提供）

2025/09/04 13:17

〔記者李文馨／台北報導〕台灣主婦聯盟生活消費合作社今天在新北市政府消防局第二大隊文化分隊舉辦首場「114年度防災士培訓融入合作教育」，副總統蕭美琴也到場勉勵。內政部長劉世芳致詞表示，合作社透過10梯次防災士培訓課程，廣徵不同縣市500位居民齊心共學，學員以女性為主，厚植防災女力，為建立全社會防衛韌性共同努力。

劉世芳表示，主婦聯盟生活消費合作社是國內規模最大的消費合作社，目前社員已超過9萬人，社員除透過共同購買實踐社會理念，也持續關心環保議題，引領台灣公民社會進步。此次主婦聯盟主動承擔辦理防災士培訓的重責大任，透過10場培訓課程、橫跨北中南6縣市，預計500人受益，屆時又有新一批民間防災生力軍。

請繼續往下閱讀...

內政部透過新聞稿說明，此次課程具備兩大特色，首先是國內第一場以女性學員為主的防災士培訓，顯示防災工作不分男女老幼，是眾人都能參與的公共服務；其次，課程內容結合合作社教育與防救災，彰顯合作社組織及價值，對於社會韌性網絡的建立與運作有加乘效果。

內政部提到，前陣子丹娜絲颱風與豪雨造成嘉南重大災情，凸顯厚植社區災害防救力量的重要，因此內政部希望透過積極推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，擴大各行各業、團體組織都能主動投入防災士訓練課程，未來內政部也將持續厚植民間防災能量，使社會自主防災機制持續成長。

副總統蕭美琴、內政部長劉世芳等視察學員施作CPR。（內政部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法