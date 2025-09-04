教育部招外國青年來台蹲點 助力攬才留才

虎尾科大無人機實驗室與捷克科技大學學生合作開發太陽能無人機「 Moonflyer Solar UAV」專案，於捷克布爾諾（Brno）試飛刷新記錄。（教育部提供）

2025/09/04 13:15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「優秀外國青年來台蹲點計畫（TEEP）」，今年共有55所大專校院參與，推出514項特色計畫，涵蓋半導體、人工智慧、醫學、生物科技、綠能永續等我國重點產業與學術領域，透過短期研究與實務體驗，走進台灣的實驗室與產業現場，例如高雄醫學大學邀請馬來西亞與印度青年投入醫療團隊，中山大學在海洋研究方面推出特色方案，凸顯我國在多元領域的國際競爭力。

教育部國際司研究員吳亞君說明，教育部TEEP計畫不僅是短期交流計畫，而是我國「國際人才培育」的前哨平台，這些國際人才未來若選擇來台灣攻讀學位、投入研究，甚至畢業後留在台灣工作，將為我國產業發展與社會活力注入新的能量。

自2015年開辦以來，TEEP已吸引來自超過40個國家、累計逾4500餘名國際青年來台灣，透過2至6個月的短期蹲點，與我國師生、產業共同進行專題研究、技術實作與文化交流，建立起跨國合作網絡，許多學員在完成計畫後，選擇來台灣攻讀學位，成為我國「攬才留才」的重要基礎。

例如國立虎尾科技大學無人機實驗室與捷克科技大學學生合作開發「Moonflyer Solar UAV」專案， 學生團隊共同製造兩架太陽能無人機，在台灣完成首階段試飛，並將無人機運至捷克，重新組裝後試飛，創下25時53分連續飛行紀錄，同時刷新台灣與捷克該類型航空器持續滯空紀錄；台灣科技大學在工程技術方面推出特色方案，凸顯台灣的國際競爭力。

此外，宜蘭大學機械及機電系教授陳正虎，協同胡志明工業大學教授及國內產業專家，共同指導雙方大學學生研習無稀土高效率馬達技術，近年來建立跨國移地教學口碑，已有6名越南學員攻讀宜蘭大學碩士班，另於越南舉辦APEC TEEP同學會，提供越南學生來台學習及就業諮詢；國立中正大學金屬3D列印與智慧製造實習，吸引歐美青年參與跨國研發，展現我國製造業與工程教育的深厚實力。東華大學TEEP學員、捷克籍Lucy表示，與台灣教授和同學一起完成專案的經驗，對未來的職涯很有幫助。

宜蘭大學教授陳正虎負責TEEP計畫─無稀土高效率馬達技術研習。（教育部提供）

