    首頁　>　生活

    爐主草編供品慶中元 稻草化身神豬、羊展現環保創意

    湖口鄉波羅汶三元宮今天舉辦慶讚中元節活動，民俗草編藝術家張上鈞身為爐主，特別用稻草編織的神豬、神羊及祭祀用的雞鴨，恭祝中元地官大帝聖誕千秋。（張上鈞提供）

    2025/09/04 13:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉波羅汶三元宮今天舉辦慶讚中元節活動，民俗草編藝術家張上鈞身為爐主，特別用稻草編織的神豬、神羊及祭祀用的雞鴨，恭祝中元地官大帝聖誕千秋，不但應景，更符合現代環保的潮流。

    現年63歲的張上鈞在社區、小學、農會、企業授課，教導編織古早童玩，經常配合政府各項活動，設攤宣導DIY體驗，利用一根吸管、一條尼龍繩、一捆稻草，做成各式各樣作品，鼓勵大家動手做，從中傳承鄉土藝術。適逢中元慶讚普渡，身為爐主的他，巧思手作草編活靈活現的供品。

    張上鈞分享做法，先用細鐵條用手工摺成模型，再以就地取材的竹子定型，接著利用收割的水稻桿編織、纏繞，最後畫龍點晴完成作品。每件作品花費約1個月時間，慢工出細活。

    張上鈞表示，稻草是鄉下隨手可得的材料，他投入稻草編織，總是天馬行空，想編什麼、就編什麼。除了稻草，他也利用尼龍繩或吸管，將原本準備丟棄的東西，經過巧手變成賞心悅目的藝術裝置或實用物品。他認為此舉不僅響應資源回收再利用，節能減碳環保救地球，更是結合傳統與現代的創意表現。

