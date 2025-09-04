台北動物園大巨嘴鳥迎新鄰居 二趾樹獺展現「無為」相處之道

二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

2025/09/04 13:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場，設置新枝幹、藤蔓、仿木棲架等，還特別安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友，增加動物活動空間豐富度。

台北動物園表示，穿山甲館為沉浸式的生態參觀區域，原先就有3隻二趾樹獺在林間活動，自從二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）搬入籠中籠與大巨嘴鳥共享空間後，保育員發現原本在館內四處遊走的幾隻雄性樹獺中，樹獺「葉黃」有時會攀爬在大巨嘴鳥活動場的網籠上，隔著網子和裡面的樹獺「葉橙」互相叫囂「網外互打」。

反倒是「網內」的大巨嘴鳥與新室友樹獺相處融洽，沒什麼交集，大巨嘴鳥偶爾會取食樹獺的食物，或是無意中擋住樹獺的去路，但並未引發衝突，反而展現了不同種類動物在共享資源時的靈活性與適應力；園方說，這種「視而不見、無為而治」的共存模式，恰恰是自然界中許多物種混群的真實寫照。民眾到穿山甲館內找大巨嘴鳥時，不妨也觀察牠與室友間的互動行為。

動物園補充，為讓「蘇珊」和「葉橙」也能有專屬的小空間，保育員在共居活動場中增加樹獺專用「巢箱」，可在冬天時加溫保暖。雖然目前天氣溫暖炎熱，樹獺尚未頻繁使用巢箱，遊客可以在活動場內的枝幹、藤蔓或是網上輕鬆發現牠們垂掛成大毛球。

台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場。（圖由台北動物園提供）

台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場，還特別安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

