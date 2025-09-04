為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北動物園大巨嘴鳥迎新鄰居 二趾樹獺展現「無為」相處之道

    二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

    二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

    2025/09/04 13:08

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場，設置新枝幹、藤蔓、仿木棲架等，還特別安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友，增加動物活動空間豐富度。

    台北動物園表示，穿山甲館為沉浸式的生態參觀區域，原先就有3隻二趾樹獺在林間活動，自從二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）搬入籠中籠與大巨嘴鳥共享空間後，保育員發現原本在館內四處遊走的幾隻雄性樹獺中，樹獺「葉黃」有時會攀爬在大巨嘴鳥活動場的網籠上，隔著網子和裡面的樹獺「葉橙」互相叫囂「網外互打」。

    反倒是「網內」的大巨嘴鳥與新室友樹獺相處融洽，沒什麼交集，大巨嘴鳥偶爾會取食樹獺的食物，或是無意中擋住樹獺的去路，但並未引發衝突，反而展現了不同種類動物在共享資源時的靈活性與適應力；園方說，這種「視而不見、無為而治」的共存模式，恰恰是自然界中許多物種混群的真實寫照。民眾到穿山甲館內找大巨嘴鳥時，不妨也觀察牠與室友間的互動行為。

    動物園補充，為讓「蘇珊」和「葉橙」也能有專屬的小空間，保育員在共居活動場中增加樹獺專用「巢箱」，可在冬天時加溫保暖。雖然目前天氣溫暖炎熱，樹獺尚未頻繁使用巢箱，遊客可以在活動場內的枝幹、藤蔓或是網上輕鬆發現牠們垂掛成大毛球。

    台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場，還特別安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園穿山甲館（熱帶雨林室內館）今年6月下旬動物園歲修期間，翻新大巨嘴鳥活動場，還特別安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥共享空間當室友。（圖由台北動物園提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播