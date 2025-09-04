羅東轉運站增設旅宿無縫接軌專車月台 營造一條龍交通動線

羅東轉運站啟用屆滿一年，成為宜蘭縣溪南地區的交通樞紐。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東轉運站去年竣工後委外經營，審計部宜蘭縣審計室發現，承租廠商尚未依約設置旅宿無縫接軌專車月台。承攬業者葛瑪蘭客運今天（4日）回應，正在規劃月台專區，提供民宿及飯店接駁車免費停靠載客，預計今年底上路。

羅東轉運站斥資10億3000多萬元建造，去年竣工後，宜蘭縣政府委託葛瑪蘭客運經營管理，9月6日啟用至今屆滿1年，成為宜蘭縣溪南地區的交通樞紐，不過，宜蘭縣審計室派員現場勘查，承租廠商未依出租經營案契約書履行承諾，要求檢討改善。

宜蘭縣審計室報告指出，依照出租經營案契約書內容，承租廠商應在羅東轉運站設置氣候時鐘、推動旅宿無縫接軌專車月台、建置觀光電視牆，推廣觀光產業，另在2樓閒置空間常態性舉辦宜蘭在地文化、文藝相關展覽，但廠商尚未依約辦理。

葛瑪蘭客運總經理李俊仁說，羅東轉運站正在籌備旅宿無縫接軌專車月台，供民宿及飯店接駁車免費停靠載客，在網路成立聯絡窗口受理申請，日後旅客在羅東轉運站下車，就地搭乘接駁車轉往投宿地點，營造無縫接軌交通動線，年底便可就緒，至於氣候時鐘、觀光電視牆，將在下個月完成建置，並與宜蘭縣文化局聯繫，在轉運站2樓安排藝文活動。

宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，縣府會持續追蹤，督促葛瑪蘭客運依照契約內容履行承諾。

羅東轉運站將增設旅宿專車月台，提供旅客無縫接軌交通動線。（記者江志雄攝）

