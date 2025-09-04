免驚喝不到台南牛肉湯了！ 農業部：溫體牛肉源將逐步回穩

溫體牛肉湯肉源不足是因之前牛隻有結核病等疫病影響，淘汰的病牛只能去化，不可流入市場食用。（資料照，台南市府提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台南牛肉湯業者反映肉源不足，希望擴大自澳洲進口活體肉仔牛來台肥育滿足市場需求，農業部畜牧司今（4日）表示，牛肉湯使用的肉源多來自淘汰乳牛，但近年有不少乳牛因結核病淘汰，這些病牛淘汰後不可食用，才有短缺，預估供應量會逐步回穩，業者若要進口肉仔牛需分批輸入。

許多民眾到台南玩，都要喝上一碗使用國產溫體牛的台南牛肉湯，有台南牛肉湯業者反映指受到紐國液態乳零關稅輸入影響，導致國內酪農戶減養乳牛，才導致肉源不足，也表示希望可自澳洲進口活體肉仔牛後在台灣另行肥育供應，一次進口2千頭起跳，以滿足市場對台南牛肉湯日益增加的需求。

中華民國乳業協會今舉行70週年會員大會，畜牧司司長李宜謙會後接受媒體聯訪時被問及是否受到紐國乳品零關稅輸入影響，才導致酪農減養，最後讓溫體牛的供應不足，李宜謙表示，國內酪農戶目前有547戶，雖然有減少，但乳牛在養數量近年都維持在約12萬頭，生乳產量也都年年超過預定目標，酪農朝向集中大農化等發展，而溫體牛肉源多來自淘汰的乳牛，但近年因為許多乳牛因為結核病被淘汰，而這些染疫的乳牛依法淘汰後只能去化，不可供應民生食用，也因此才出現短缺。

對於業者欲自行從澳洲進口活體肉仔牛後肥育供應，甚至計畫一次就進口2千頭，李宜謙表示，已協調防檢署協助，因為活體肉牛輸入後，依照檢疫規定必須觀察3個月，並且在檢疫所待滿6個月後才可以移動到民間牧場，但目前檢疫的量能無法一次處理2千頭的數量，也沒有這麼大的檢疫收容場地，因此希望業者若要輸入可分批，也避免衝擊國內本身的牛肉價格。

