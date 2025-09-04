為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2800隻雞腿山來了！ 鹿港地藏王廟普度宴請嬰靈原因曝光

    鹿港地藏王廟連續3天中元普度法會，許多民眾都來參加。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/04 12:46

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港地藏王廟從今天（4日）起連辦3天的中元普度法會，全場最吸睛的就是，從「好市多」買來的2800隻雞腿山。廟方指出，這是為了超度嬰靈特別準備的，因為小朋友就是喜歡吃雞腿！

    鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，最早是買烤雞來宴請好兄弟，因為去「好市多」買烤雞時，每袋剛好1隻，無論是祭拜，或是法會後要分送給有需要的人，都很方便。由於「好市多」烤雞跟烤雞腿就在放同一區，每袋有8隻雞腿，除了方便分送，也讓普度的嬰靈吃個開心。

    林慧娟強調，今年報名超度超過14000多人次，每年最多人報名的就是超度嬰靈，除了幫嬰靈準備遊戲區、奶粉與零食，也會特別採買雞腿，因為只要是小朋友都喜歡吃雞腿，前幾年地藏王廟菩薩也有指示要買雞腿來超度，從此每年都是買350袋，每袋8隻雞腿，總計就有2800隻雞腿，來滿足普度嬰靈的胃。

    林慧娟指出，因為天氣炎熱，烤雞腿與烤雞雖然放在室內，仍不宜久放，為了新鮮起見，中午過後就會分送，今年準備的300袋烤雞與350袋烤雞腿，都會請里長分送給有需要的人，今年光是烤雞與烤雞腿就花了超過10萬元。

    鹿港地藏王廟準備2800隻好市多的雞腿來普度嬰靈。（記者劉曉欣攝）

    2800隻好市多的雞腿山，非常壯觀。（記者劉曉欣攝）

    鹿港地藏王廟中元普度法會報名人數再創新高。（記者劉曉欣攝）

    鹿港地藏王廟連續3天舉行中元普度法會。（記者劉曉欣攝）

    鹿港地藏王廟準備奶粉與零食來普度嬰靈。（記者劉曉欣攝）

