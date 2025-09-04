鄰近捷運海山站 新北土城員和2號社宅135戶預計明年招租

位於土城區、鄰近捷運海山站的「土城員和2號社會住宅」近期完工，預計於明年公告招租。（圖由新北市城鄉局提供）

2025/09/04 12:45

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動社會住宅建設，城鄉發展局長黃國峰說，位於土城區、鄰近捷運海山站的「土城員和2號社會住宅」近期完工，該建物17層樓高，共135戶住宅，為新北市容積獎勵社宅中戶數最多一案，後續進行驗收及裝修，預計於明年公告招租。

城鄉局指出，員和2號社宅位於土城莊園街上，與營運中的土城員和社宅僅一路之隔，交通便利之外，居民也可就近使用既有社宅的日照中心、公托等公共設施，員和2號社宅1、2樓也配置幼兒園；135戶住宅分別規劃1至3房型各45戶，照顧不同承租人的住宿需求，此案是目前新北市戶數規模最大的容積獎勵回饋社宅，採獨立一棟規劃。

請繼續往下閱讀...

城鄉局補充，新北已多元取得3341戶社宅，未來市府將持續擴大社會住宅供給，提供民眾可負擔的居住選擇，另也結合包租代管及租金補貼等多元措施，致力落實居住正義。

位於土城區、鄰近捷運海山站的「土城員和2號社會住宅」近期完工，預計於明年公告招租。（圖由新北市城鄉局提供）

位於土城區、鄰近捷運海山站的「土城員和2號社會住宅」近期完工，預計於明年公告招租。（圖由新北市城鄉局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法