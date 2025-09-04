高教工會控專案教師訂團體協約遭阻 教育部：保障教師權益樂觀其成

高教工會控已與東華大學體育室專案教師訂定團體協約，卻遭教育部阻撓、拒絕核可。（記者楊綿傑攝）

2025/09/04 12:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為確保專案教師工作權，高教工會與東華大學締結團體協約，但高教工會指控，教育部遲不核可，且其理由曲解法令，有惡意打壓勞資協議之嫌。教育部回應，對教師權益保障樂觀其成，會請校方就不符法令內容部分盡速釐清。

高教工會111年10月起與東華大學就體育中心專案教師之評量事項進行團體協約協商，歷經2年達成內容合意，預定將實施公平客觀與勞工參與的專案教師評量標準，具指標意義。但高教工會組織部主任林柏儀指出，東華大學自113年6月向教育部申請核可後，遭教育部2度惡意阻撓，致協約難以上路。

林柏儀提到，教育部所提之理由是「大學應建立教師評鑑制度」，所以大學與工會以團體協約約定更合理的教師評量標準，屬「團體協約違反法律強制或禁止之規定者，無效」。這無視教師評鑑制度之擬訂先與勞方或工會協商，再經校務會議通過即可，毫無違反法律之疑義。且教育部所訂之團體協約協商SOP作業流程檢核也有諸多違反團體協約法令。

高教工會副理事長張鑫隆質疑，東華大學願釋出善意回應工會訴求，與工會以團體協約共同擬定較公正客觀的專案教師評量標準，理當受正面肯定，教育部作為主管機關豈還有置喙禁止的空間？難道，教育部要讓大學專案教師連公平評量標準都不可得，在隨時可能遭學校無標準恣意不續聘的威脅下，永遠遭學校惡意壓榨？

全教總文宣主任羅德水也到場聲援指出，包括宜蘭、台南教師工會亦面臨團約已合意，卻被地方政府否決，藍綠先後執政，但多數教育官員仍對教師工會存有敵意。而針對工會三法對教師工會種種不合理限制，包括工會法盡教師組企業工會、會務假的問題；以及團體協約法中關於主管機關核可權的規定等，立院朝野黨團應盡快啟動修法。

教育部高教司專委吳志偉回應，保障教師權益一向是教育部立場，此案教育部樂觀其成。而學校簽訂團體協約，部裡有訂定檢核表，東華大學填報的資料，自己檢核就有不符法令的部分，因此退請校方進一步釐清，後續教育部會再督導學校盡快報部。

高教工會副理事長張鑫隆（前排左）向教育部提出陳情書。（記者楊綿傑攝）

