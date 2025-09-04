國內鮮乳消費量今年恐迎來首度下跌 農業部分析原因

中華民國乳業協會理事長徐濟泰（左）認為酪農對於變更登記數量有猶豫，就是擔心主管的地方政府刁難，農業部畜牧司司長李宜謙表示會再協助溝通。（記者楊媛婷攝）

2025/09/04 12:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕國人鮮乳消費量在逐年成長的趨勢下，將在今年恐迎來首度衰退，農業部畜牧司今 （4日）表示，預估鮮乳整體消費量會從去年每年每人約22公斤，今年每人每年則可能約21公斤，主因是受到替代品如國人對燕麥乳、豆乳等接受度增加等影響。

中華民國乳業協會今舉行70週年會員大會，農業部畜牧司長李宜謙說明國內乳業最新情況，他指出，隨國內鮮乳手搖、咖啡市場等崛起後，鮮乳平均消費量從2014年後開始大幅增加，2018年成長達8.7%，隨市場飽和加上進口乳等競爭，成長趨緩，國人每年每人鮮乳消費量雖在2022年達到高峰的22.21公斤，今年的國人鮮乳消費量恐下滑到每人每年21公斤。

李宜謙指出，鮮乳整體消費量下滑，主要是受豆乳、燕麥乳等植物乳等產品興起、需求增加，隨替代品增加下，導致鮮乳消費量下滑；高健酪農聯誼會會長張正杰則分析，鮮乳消費量減少也跟人口老化有關，過往鮮乳主要消費人口多為兒童，隨出生數減少，也會影響消費量。

今年紐國牛乳零關稅輸入，原業界擔憂將衝擊，李宜謙表示，經觀察半年後，並未有原先預計的衝擊，也坦言隨區域關稅談判的推進，台灣乳業可能會面臨更多進口乳品的競爭，除透過鮮乳標章區隔國產與進口乳外，為讓產業再升級，2024年到2027年投入20億元，提升乳牛生產效率、補助淘汰低產乳牛、提高國產芻料產量、鼓勵學校午餐採用國產可溯源乳品、鼓勵多元應用等。

李宜謙指出，隨鮮乳消費量可能減少，需精確掌控在養量，盡量避免超量生產，去年調查牧場時，發現有酪農場原牧場登記在養1百頭，但實際飼養4百頭，超養4倍，希望落實在養數量變更登記，明年推動乳牛死亡保險強制納保精確掌控頭數，也會透過耳標與烙印加強牛籍管理。

乳業協會理事長徐濟泰則指出，很多牧場超養不敢變更，是因為牧場登記由地方政府主管，因牧場為鄰避設施，連講了5次酪農非常害怕地方政府不准變更甚至勒令關場，希望中央和地方溝通，不要讓酪農變更在養數量卻可能面臨關廠的命運。

徐濟泰進一步指出，要讓乳品多元應用，但乳場跟酪農的契約中都有霸王條款，也就是多生產的生乳也不可外流或提供給其他加工業者，導致乳源都被乳場鎖死，難以多元加工。

李宜謙回應表示，牧場登記部分一定會找地方政府協助，至於乳場跟酪農的契約，通常是乳場會要求酪農要上交到一定數量的生乳，但是否有所謂的霸王條款，這仍得回歸乳場和酪農本身簽訂的商業契約。

