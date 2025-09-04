恆美學診所爆醫療疏失！抽脂竟釀終身洗腎、腳趾壞死 被害人控醫師甩鍋

民眾黨立委陳昭姿今日偕同一名被害人林小姐（左）召開記者會揭露，知名醫美業者「恆美學信義診所」醫療疏失，導致被害人發生急性腎衰竭、休克並合併多重器官衰竭。（記者田裕華攝）

2025/09/04 12:43

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委陳昭姿今日偕同一名被害人林小姐召開記者會揭露知名醫美業者「恆美學信義診所」醫療疏失，導致被害人發生急性腎衰竭、休克並合併多重器官衰竭；事後主治醫師將責任推給麻醉醫師，凸顯醫療機構內部管理嚴重失序。

被害人林小姐表示，她因身形偏瘦而希望改善臉頰凹陷，遂在醫師建議下接受「威塑抽脂」填補；然而手術結束後，她全身癱軟，必須由丈夫與診所人員攙扶離開。診所僅以「麻醉未消退」搪塞，但返家後她卻持續高燒、嘔吐、意識恍惚，甚至無法正常如廁，最終被緊急送醫。

林小姐說，從未想過一次單純的醫美手術，竟將人生推向死亡邊緣，雖撐過病危，但如今必須每週三次規律洗腎，可能終生依賴透析維生。她的雙腿留下大面積疤痕、腳趾壞死需反覆治療，心肺因休克受損，體能嚴重下降，生活難以自理，工作與家庭責任亦全數中斷。

被害人丈夫補充，事發後診所與醫師互相推諉，診所聲稱主治醫師只是「租借場地」，主治醫師則指責麻醉醫師用藥不當，要求家屬自行提告麻醉醫師。更離譜的是，手術費用高達35萬元卻以現金支付，診所至今未開立收據，家屬甚至無法取得正式付款證明。

被害人委任律師黃中麟表示，當被害人手術後欲離開診所時，就已經出現明顯身體異常，診所及醫師卻未在第一時間採取必要檢查措施、也未評估確定病因，更未安排其轉診至鄰近大醫院，顯已違反合理臨床專業裁量標準。

律師強調，後續雖經搶救保命，但被害人腎臟功能幾近毀敗，須終身洗腎，數隻腳趾也因重大醫療過失而壞死，嚴重影響行走能力。依據我國刑法、醫療法及民法等相關規定，診所負責人及醫師等人，除應負擔民法連帶賠償責任外，更可能成立刑法過失重傷等罪。

陳昭姿認為，無論醫師與診所間是雇傭還是承攬關係，對病人而言，醫療契約的締結對象始終是診所。醫事司能認同診所僅以「租場地、租開刀房」之名，便規避所有醫療責任嗎？

此外，陳昭姿提及，HES類成分藥品屬於需要做風險管理計畫的藥品，然而診所卻將HES當作例行「血漿擴充劑」使用，完全忽視藥品適應症與風險警示。食藥署是否認為HES適合用於抽脂手術？如此用法是否恰當？她呼籲，衛福部必須徹底整頓醫美產業亂象，從診所責任到藥品使用都應嚴加規範。

恆美學信義診所發聲明願盡最大努力協助患者

對此，恆美學信義診所日前發出聲明表示，林女士於114年6月21日於本診所接受謝醫師團隊，進行抽脂手術，術後導致不良反應事件，本診所深感遺憾與不捨，願盡最大努力協助患者與家屬處理後續身體復原與補償事宜。本診所特在此聲明，如有應負之責任，絕不逃避。

診所強調，已多次向家屬表達慰問，願提供先期慰問金，且願配合後續和解、調解以及司法調查，經本診所積極調查，並查閱歐盟相關文獻與判決後，恐乃因罕見麻醉藥物所生之不良反應所致。惟主要原因仍有待第三方公正醫療鑑定機構鑑定，以釐清責任歸屬。

