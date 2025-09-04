為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水來了！彰化、和美提前6小時恢復供水 民眾樂歪

    鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

    鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

    2025/09/04 12:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕水來了！由於自來水公司昨天（3日）辦理「鳥嘴潭下游管線改接工程」，因此，原本預計彰化市、和美地區停水39小時，在台水人員努力下，今天（4日）上午9點恢復供水，提前了6個小時，餐飲店家大喊終於可以放心做生意了。

    台水表示，為了縮短停水時間，人員日夜趕工，終於提早6小時恢復供水，也提醒民眾在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，確認有水之後，再開啟抽水機開關。

    台水指出，這次停水主要就是要進行「鳥嘴潭下游管線改接工程」，這是未來鳥嘴潭水庫供應彰化地區的重要關鍵工程，必須改接大口徑2000mm及900mm管線，感謝民眾對於施工期間採取停水措施的體諒與配合。

    許多民眾一早發現「水來了」，馬上欣喜若狂，不少民眾第一件事就是洗衣服，尤其是今天營業的餐飲小吃終於放心了，原本還打算要去載水，這下子，打開水龍頭就可安心用水，真是太棒了。

    台水公司第11區管理處暨中區工程處辦理「鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程」，主要就是為了將鳥嘴潭下游送水管線銜接既有供水系統及停水作業，為再提升彰化地區供水穩定與韌性做階段性準備。目前彰化地區的供水已有部分來自鳥嘴潭人工湖，未來等鳥嘴潭淨水廠完工，就可以供應彰化縣每日21萬噸用水，約佔彰化縣單日用水量的5成。

    鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

    鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播