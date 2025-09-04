水來了！彰化、和美提前6小時恢復供水 民眾樂歪

鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

2025/09/04 12:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕水來了！由於自來水公司昨天（3日）辦理「鳥嘴潭下游管線改接工程」，因此，原本預計彰化市、和美地區停水39小時，在台水人員努力下，今天（4日）上午9點恢復供水，提前了6個小時，餐飲店家大喊終於可以放心做生意了。

台水表示，為了縮短停水時間，人員日夜趕工，終於提早6小時恢復供水，也提醒民眾在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，確認有水之後，再開啟抽水機開關。

台水指出，這次停水主要就是要進行「鳥嘴潭下游管線改接工程」，這是未來鳥嘴潭水庫供應彰化地區的重要關鍵工程，必須改接大口徑2000mm及900mm管線，感謝民眾對於施工期間採取停水措施的體諒與配合。

許多民眾一早發現「水來了」，馬上欣喜若狂，不少民眾第一件事就是洗衣服，尤其是今天營業的餐飲小吃終於放心了，原本還打算要去載水，這下子，打開水龍頭就可安心用水，真是太棒了。

台水公司第11區管理處暨中區工程處辦理「鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程」，主要就是為了將鳥嘴潭下游送水管線銜接既有供水系統及停水作業，為再提升彰化地區供水穩定與韌性做階段性準備。目前彰化地區的供水已有部分來自鳥嘴潭人工湖，未來等鳥嘴潭淨水廠完工，就可以供應彰化縣每日21萬噸用水，約佔彰化縣單日用水量的5成。

鳥嘴潭下游管線改接工程在日夜趕工，讓彰化、和美停水提早結束。（圖由台水提供）

