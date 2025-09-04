八里污水處理廠持續修繕 預計明年2月台北點交新北管轄

新北市八里污水處理廠現由台北市政府衛生下水道工程處管理，如作業順利，預計明年2月交付新北市府水利局管理。（記者黃子暘攝）

2025/09/04 12:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里污水處理廠現由台北市政府衛生下水道工程處管理，如作業順利，預計明年2月交付新北市府水利局管理。新北市水利局長宋德仁今（4）日出席八里廠沼氣發電機啟用典禮時表示，八里廠現在進行第5期修繕工程，預計明年2月完工，而緊急應變發電機先前故障後約已報廢，盼中央國土署在此方面多給予協助，以防萬一。

新北水利局指出，八里污水處理廠移交接管依中央協調的移交接管程序，目前還在缺失改善清點階段，經30次現場會勘後，因有50項缺失需較長時間改善，台北衛工處已納入「淡水河系污水下水道系統設備更新工程（第5期）」修繕，預計明年2月修繕完成，後續依台北衛工處改善期程完成後再辦理點交，實際接管期程仍需視台北衛工處清點缺失改善情形調整。

宋德仁也說，因八里廠處理部分台北市污水，交接後，雙北仍會共同合作努力。

八里污水處理廠於1997年啟用，與十三行博物館、十三行文化遺址比鄰，污水處理量為每日約132萬立方公尺，負責新北市與部分台北、基隆市污水，污水經初級處理後透過海洋放流管擴散排放至台灣海峽。

