    首頁　>　生活

    教育部團隊到齊 政次劉國偉首度亮相：心情像轉學生

    教育部長鄭英耀（左二）今日率政次張廖萬堅（左一）、政次劉國偉（右二）和常次朱俊彰（右一）等團隊舉行中元普度。（記者林曉雲攝）

    教育部長鄭英耀（左二）今日率政次張廖萬堅（左一）、政次劉國偉（右二）和常次朱俊彰（右一）等團隊舉行中元普度。（記者林曉雲攝）

    2025/09/04 11:53

    〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕週六是中元節，教育部今（4）日中午依例舉行中元普度，新成員教育部政次劉國偉首度亮相，接受媒體聯訪時笑說，他上任第4天，心情像轉學生，教育議題都熟悉，抱持對台灣教育的愛，和部長、教育部團隊一起努力。

    劉國偉是第2位由私立大學借調任政次，第1位是前教育部長吳思華任內的政次林思伶（目前是靜宜大學校長）。劉國偉在回答記者詢問時笑說，他在銘傳大學30年，沒有想過人生會轉跑道進入教育部服務，但對教育的愛是一樣的。在次長督導業務分工部分，劉國偉督導青年署、資科司等業務。

    劉國偉是國立台灣海洋大學電子工程學系、美國雪城大學電機工程學系碩士、美國康乃狄克大學電機工程所博士，一直在銘傳大學任教，從副教授到教授，也擔任過銘傳大學的國際學院院長暨國際交流處處長、國際副校長、國際副校長暨國際學院院長，也曾擔任明新科技大學校長。

    面對少子化及各種教育挑戰，教育部長鄭英耀率政次張廖萬堅、政次劉國偉、常次朱俊彰及主秘林柏樵等團隊，今日舉行中元普度，如同各部會及民間企業，都有擺上「乖乖」，希望政務推動順利。

    教育部新政次劉國偉首度亮相，他說自己的心情像轉學生，抱持對台灣教育的愛，與教育部團隊共同努力。（記者林曉雲攝）

    教育部新政次劉國偉首度亮相，他說自己的心情像轉學生，抱持對台灣教育的愛，與教育部團隊共同努力。（記者林曉雲攝）

