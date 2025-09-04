為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    社福發動超商零錢捐計畫 支持千戶新住民

    賽珍珠基金會與全家便利商店推出零錢捐計畫，盼助上千戶的新住民家庭。圖中為全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左一）、賽珍珠基金會尤姵文董事長（右一）、愛心大使谷月涵（右二）新住民林宛芝（左二）、新二代李盈璇（左三）等人。（圖由賽珍珠基金會提供）

    賽珍珠基金會與全家便利商店推出零錢捐計畫，盼助上千戶的新住民家庭。圖中為全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左一）、賽珍珠基金會尤姵文董事長（右一）、愛心大使谷月涵（右二）新住民林宛芝（左二）、新二代李盈璇（左三）等人。（圖由賽珍珠基金會提供）

    2025/09/04 11:49

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣社會多元包容，不乏許多各國移民加入並生下第二代，形成新住民群體，賽珍珠基金會服務該群體近60年，協助新住民子女邁向自立，今年持續發動相關社福計畫，與超商合作零錢捐，預計幫助上千戶新住民家庭，提供禮物卡、助養金、獎助學金等，聚焦助學支持、培力與文化共融等。

    賽珍珠指出，為守護新住民家庭的穩定與成長，攜手全家便利商店，啟動「全家珍愛新住民」零錢捐計畫，盼透過民眾日常小額捐款，匯聚善意資源。賽珍珠執行長陳杰昇表示，我們在台灣服務新住民近60年，陪伴過近千位新住民子女邁向自立。該計畫以多年現場服務經驗，根據家庭實際需求設計，盼擴及更多新住民穩定生活。

    賽珍珠董事長尤姵文則分享多年來看見無數新住民家庭在台灣發光，如馬來西亞新住民林宛芝擔任雙北市馬來文老師，也是一名專業通譯，利用自身專業成為多元文化的重要橋梁；而越南新二代李盈璇則以文化大使身分積極推廣母國文化。

    該零錢捐計畫，預計服務全台1千戶新住民家庭，包括：「助學計畫」發放愛心禮物卡、助養費、獎助學金，協助子女穩定升學；「培力計畫」結合職場體驗、YouTube「新住民心頻道」與《便利生活手冊》，幫助新住民銜接職場，更快速融入台灣社會；「文化共融計畫」則預計舉辦「新住民文化嘉年華」、發展「多元文化敏感度教案」、「社群網路宣導」等，共創新住民友善環境。

    基金會愛心大使谷月涵也呼籲：「台灣的新住民家庭來自不同的背景，需要適應不同的語言、文化與生活方式，從就業、教育到日常事務常遇到許多不便與障礙。當社會給予更多理解與支持，他們就能更安心地生活、發展、回饋社會。邀請大家從日常做起，現在就到全家便利商店捐出手中零錢，支持新住民發光，也讓多元台灣更閃耀。」

